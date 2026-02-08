スーパー戦隊シリーズ49作目で、「スーパー戦隊」シリーズの一区切りとなることも発表された『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、集大成となるビッグイベント「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026」を全国9都市・全29公演にて開催する。2月8日にはメインビジュアルと追加出演者が発表された。

メインビジュアル解禁!

『ゴジュウジャー』最終回の2月8日に解禁されたメインビジュアルは、「願いは永遠に。果てなき最強(ナンバーワン)へーー」のコピーとともに、花びらや紙吹雪が舞い散るなか、“ナンバーワン”を掴みにいくゴジュウジャーたちの“らしさ“溢れる姿と、敵対組織ブライダンのメンバーたちが勢揃いで描き出されている。

追加出演者決定!

また、本ツアーの追加出演者として、ファイヤキャンドル役の三本木大輔が全ツアーに参加、最終日5月17日大阪スペシャル公演全3公演の第二部には、一河角乃(いちかわすみの)／ゴジュウユニコーン役の志田こはく、ブーケ役のまるぴ、クオン／リングハンター・ガリュード役のカルマの出演も発表された。

なお、本イベントのチケットは2月8日AM10:00からチケットぴあにて一般販売がスタートする。またタッチ会の実施も決定し、「タッチ券」は同日・同時刻から販売される。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映