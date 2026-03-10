フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『劇場版 スメルズ ライク グリーン スピリット』を11日0時から独占配信する。

『劇場版 スメルズ ライク グリーン スピリット』は、永井三郎氏による人気コミックを原作に、2024年放送のドラマ版を再編集し、新たにオリジナルエピソードを追加した劇場版作品。自分のアイデンティティを模索する男子学生・三島と、本当の自分を隠して学校生活をおくる桐野。閉鎖的な田舎町を舞台に、彼ら2人を取り巻く少年たちが織り成す、ひと夏の淡い青春ストーリーだ。

主人公・三島フトシを演じるのは、映画『あのコはだぁれ?』やドラマ『あなたの番です』『First Love 初恋』など話題作への出演が続く実力派俳優の荒木飛羽。クラスで孤立し、長い髪を理由にいじめの標的となりながらも、母親の口紅や服に心の拠りどころを求める姿を、繊細に表現する。

三島をいじめるグループの中心にいる桐野マコト役には、ドラマ『低体温男子になつかれました。』の主演で注目を集め、ダンスボーカルユニット「M!LK」のメンバーとしても活躍する曽野舜太。“本当の自分”を隠しながら日常を過ごす桐野が、ふとした瞬間に見せる揺れ動く心情を演じる。

バスケットボール部に所属し、明るいムードメーカーでありながら三島に強く当たってしまう夢野太郎役には、『恋わずらいのエリー』で映画デビュー後、着実に俳優としても存在感を示している藤本洸大。さらに、都会から田舎の学校へ赴任してきた社会科教師・柳田を演じるのは阿部顕嵐。どこか影を感じさせる教師像を、自身初の教師役として体現する。

FODでの配信開始に伴い、劇場公開時の入場者特典ミニカード(全4種)のうち、ランダム2枚組が抽選で10人にプレゼントされる。

(C)「劇場版 スメルズ ライク グリーン スピリット」製作委員会