中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)が、きょう10日に放送。ゲストに、八嶋智人、ニッチェ、堀田茜が出演する。

富山駅から車で15分のところにあるオモウマい定食屋は、ボリューミーな肉料理を特徴としており、名物の「角煮重」(1,700円)は、下ゆでと味付けで4日間煮込むという一切れ500gの角煮がドンとのる。想像を超えた大きさだけでなく、「スプーンで切れる。とろとろでやわらかい」と、その肉質を客は絶賛する。

人気メニューとなっているのが、鶏もも肉を約1枚使った唐揚げ「爆あげ」。パプリカの粉などのスパイスと、米粉、こしょうで味付けをしたお肉を13分揚げる。ごまダレ＋ポン酢のごまポンドレッシングが決め手の「爆あげ5個(単品)」は1,500円。みそ汁・小鉢付きのご飯特盛(約3合)を600円で追加することもできる。

ほかにも、ご飯4合、たまご3個を使った「オムライス」(2,000円)、大皿にご飯を4合、豚カツ2枚がのる追いカレー無料の「カツカレー」(2,000円)といった、ビッグサイズのメニューがずらりと並ぶ。そのため、アルバイトからも「オーナー夫婦は感覚がバグってる」と指摘されるが、店主夫婦は「多いと思ったことがない」「お客さん腹減っとるが」と、意に介さない様子。

だが、客からの要望もあり、普通サイズメニューが誕生。それでも「焼肉丼」(900円)はお肉250g、「カツ丼」(900円)も豚ロース170gと、大盛りに近い量となっている。

普通サイズメニューでは、鶏もも1/3枚の「ちびから(小)」(1,000円)や、ちびから2個、エビフライ、コロッケの「MIX定食」(1,200円)があるが、サービスで増量されていることもしばしば。最近は豚肉など原材料がどれも高騰しているが「値上げをしたくなくて。バイト行けばいい」と、仕事を増やしてでも価格死守を目指す店主夫婦。「お腹いっぱいになったと思って帰ってもらいたい」と語る2人は、取材スタッフにも同じようにサービスをしてくれて――。

【編集部MEMO】

前回(3月3日)放送に登場したオモウマい店

店名：「一本氣蕎麦」

住所：静岡県静岡市駿河区八幡3丁目1-21

「天せいろ」(2,000円)

