冬から春へ季節が移ろうとしているように、ファミレスのグランドメニューもまたその様相を変えようとしている。

ココスも今月“衣替え”を終わらせたばかりで、なんと中には「本気の唐揚げ」などという気になる新メニューも追加された。しかもこの時期に合わせ、新たなフェアも始まったというではないか……。

となれば、いちファンとして取るべき行動はひとつ。その門戸を叩き、注目メニューを堪能する。これに尽きる! ということで、さっそくその成果をご報告～!

「本気の唐揚げ」も入った「満腹! オールスタープレート」を実食

ココスが3月3日より提供を開始した「2026春グランドメニュー」。スパイシーで暖かい時季にもピッタリな「カリブビーフジャンバラヤ」や、特製たれにこだわった「本気の唐揚げ」など、さまざまな新商品が導入されたという。従来のグランドメニューにも唐揚げはあったと思うけど、まさかさらに“その上”を目指すとは……。

その本気度を測るべく、さっそく「本気の唐揚げ」をオーダーしてみよう。……と思いつつ、パラパラとグランドメニューを眺めていると……

なんだこれ……? 「満腹! オールスタープレート」!?

ココスで人気のハンバーグ、目玉焼き、海老フライ、カニクリームコロッケ……。あっ、ここにも「本気の唐揚げ」が入ってるじゃないの。確かにこれはオールスター感あるな。よし、これだ。絶対にこれだ。タッチパネルからサクッと注文! ポチッ。

そして数分後……

こっ、これは……ヤバい! ビジュアルがエグい! 全部ががちゃんとデカい!

ハンバーグ&目玉焼きに……

海老フライ……

カニクリームコロッケ……

そして「本気の唐揚げ」! ヤバいぞこれ、好きなおかずが全部入ったお子様ランチじゃん。大人のお子様ランチじゃん! っていうか、目玉焼き作るのめちゃくちゃ上手いな! シズル感すごくない? どうやったらこんな綺麗に焼けるのよ!?

それではまずはやっぱり「本気の唐揚げ」からいただきましょうか。……いただきます!

うっ…………ウマーーーッ! しっとりジューシーで、めちゃくちゃ柔らかい!! それでいて衣はザクッとクリスピーで、厚すぎず薄すぎず、まさに絶妙な塩梅だ。しかも肉汁とともに、出汁の旨味がじゅわっと広がっていくぞ……。

調べてみると、塩麹や白醤油、たまり醤油をベースに、鰹や昆布などの旨みまで効かせた特製たれに漬け込んでいるのだという。なるほど～、塩麹って肉質が柔らかくなるっていうもんね。しかも衣は店内で付けているらしい。道理で変に油っぽくなく、食感もいいわけだ。

「本気の唐揚げ」……これはお見事。一般社団法人日本唐揚協会は、すでにこの新メニューを実食済みなのだろうか? 1日も早く「からあげグランプリ」的な大会で優勝してほしい。これは絶対にイケる! ガチでウマい!

続いてカニクリームコロッケにソースをかけて、フォークを入れると……

サクッと軽やかな衣の内側から、とろ〜りアツアツのクリームが顔を出す。ひと口食べてみると、ミルキーなコクのなかにカニの風味がふわっと広がって、これもまた最高……! うん、これこれ。これだよ。濃厚だけどクドくない、絶妙なバランス。主役級のラインナップがひしめくこのプレートの中でも、しっかり“爪痕”を刻む名脇役である。蟹だけに。

お次は海老フライ。サクッとした衣の中から、プリッと弾けるような海老の身が顔を出す。噛むほどに海老の甘みが広がり、そこにちょこんとかかったタルタルソースがいい仕事をしてくれる。まろやかなコクとほんのり酸味が加わって、これまたフォークが止まらない……!

身も大ぶりで、食べ応え抜群。っていうか、ココスは揚げ方がすごくちょうどいいんだけど。さっきからずっと、衣のサクサク感がとてつもなく素晴らしいぞ。

そしていよいよハンバーグ。ココスと言えば、やっぱりハンバーグでしょ! 上には堂々たる目玉焼きが鎮座しており、ビジュアルからしてもう勝利は確定。よし、これはデミグラスソースを贅沢にかけて食べてみよう。

それでは、いただきます!

うわ〜……ウマすぎる……。ハンバーグはふっくら柔らかな肉質で、そこに卵黄やデミグラスソースの濃厚でコク深い旨味が絡みつく。ジューシーな肉汁とソースが合流し、ボルテージは最高潮に到達……! さすがココスのハンバーグ。いつ食べてもウマい。何度食べてもウマい……!

いや、マジで「満腹! オールスタープレート」の名に恥じない内容である。ワンプレートで胃袋はパンパンだ。大・満・足!

「いちごの春パフェ～ショートケーキ仕立て～」

ココスではグランドメニューの改定と同時に、「いちごフェア」も始まったらしい。こちらもめちゃくちゃ気になったが、さすがに「満腹! オールスタープレート」を食べたあとは胃袋に空きがなかったので、一旦撤収。

後日、出直し、フェアの主力である「いちごの春パフェ～ショートケーキ仕立て～」を食べてみることに。その実物がコチラ。

かっ、可愛い～! めっちゃデカいけどファンシーで可愛いな!

真っ赤ないちごがたっぷり盛られ、いちごシャーベットやラズベリーマカロンも添えられている。赤やピンク、バニラのやわらかな色が重なり合うビジュアルはまさに春そのもの。

さっそく食べてみると、フレッシュないちごの甘酸っぱさに、ひんやりしたいちごシャーベットの爽やかさが重なり、口の中が一気にいちご畑のような状態に。甘さ一辺倒ではなく、ほどよい酸味が効いているから後味も軽やかだ。言うまでもなく、バニラアイスとの相性も完璧!

さらにスプーンを進めていくと、中層にはスポンジケーキ、ホイップクリーム、カスタード、そして果肉入りのいちごソースが層になって登場。この味わい、まさにショートケーキ! ふんわりとしたスポンジにクリームのコク、いちごソースの甘酸っぱさが合わさって、めちゃくちゃ好バランスに仕上がっている。クオリティ高ぇぇぇッ!!

終盤には、やさしい甘さのいちごミルクプリンと、ぷるんとした食感のいちごゼリーが用意されていた。ミルキーな甘みとフルーティーな酸味が重なり合い、ボリュームはあるのに最後まで飽きずに食べ進めることができた。

冬から春へと季節が変わるこのタイミング、新たなグランドメニューはまだまだ見知らぬメニューとポテンシャルに溢れている。気になった人はぜひ、その実力を一度確かめてみてほしい。