ココス「いちごフェア」を開催

ファミリーレストラン「ココス」は3月3日より、「いちごフェア」を開催する。

今回の「いちごフェア」では、甘酸っぱいいちごを使った春らしい色合いのデザート6品が登場。食後にぴったりなサイズのミニパフェや、いちごを使ったあんみつなど、和洋勢ぞろいのラインアップとなっている。

「いちごの春パフェ～ショートケーキ仕立て～」(1,419円)は、いちごの赤色やピンク色、カスタードの柔らかな黄色が春らしさを演出する“春パフェ”。

トップには、いちごやいちごシャーベット、ラズベリーマカロンを飾ってキュートな見た目に。中層は、スポンジケーキやホイップ、カスタード、果肉入りいちごソースを重ねることでショートケーキのような味わいに。下層には、まろやかないちごミルクプリンや甘酸っぱいいちごゼリーをIN。最後の一口までいちごの味わいを楽しむことができるパフェとなっている。なお、おすすめのペアリングは、爽やかな風味の「レモン香るストロベリールイボスティー」。

「いちごのあんバターココッシュ」(979円、ハーフサイズ715円)は、いちごやいちごシャーベット、バニラアイスなどをたっぷりトッピングしたココッシュ。別添えの温かいあんこをかければ、バターが溶けて甘みとコクが調和した絶妙な味わいに。果肉入りいちごソースで甘酸っぱさをプラスして、味の変化も楽しむことができる。おすすめのペアリングは、スモーキーな香りとまろやかな味わいが特長の「キームン」。

「いちごのクレープ～ホイップ&カスタード～」(715円)は、ホイップとカスタードを包んだもちもちクレープに、いちごやいちごシャーベット、ふわとろホイップをトッピングした一皿。チョコフレークのほろ苦さやフィアンティーヌのサクサク食感が味わいや食感にアクセントを加えている。華やかで香り高い「ダージリン」との組み合わせで、ちょっぴり上品な気分を。

ココス(左)ミニ! いちごのパフェ、(右)ミニ! いちごのあんみつ

食後にぴったりなサイズのミニパフェには、いちごのパフェとあんみつをラインアップ。「ミニ! いちごのパフェ」(539円)は、いちごやいちごシャーベット、いちごミルクプリン、いちごゼリーを使ったミニサイズながらもいちごの味わいが存分に詰まったパフェ。メンソールのような爽やかな香りが特長の「ウバ」との組み合わせがぴったり。

「ミニ! いちごのあんみつ」(385円)は、白玉や寒天、いちご、キウイ、北海道産あずきを盛り付けたミニサイズのあんみつ。お好みで、沖縄県産黒糖を使用した別添えの黒みつをかけていただくのがおすすめ。おすすめのペアリングは、焙煎の香り豊かな「ほうじ茶」。

いずれも3月3日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。4月上旬(予定)まで販売される。