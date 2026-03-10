「結婚＝地獄」――かつてはそんなイメージを抱いていたという清水あいり。だが、ある人物の言葉をきっかけに、その考えは大きく変わった。5日放送のテレビ朝日『私が愛した地獄』(毎週木曜26:36～25:54)では、2024年7月に結婚した夫との“週末婚”というスタイルや、プロポーズもないまま自然な流れで入籍したエピソードを明かした。

  • 清水あいり

    清水あいり

2024年7月に結婚・清水あいり「突然環境が変わるのが苦手だから…」

ぺえ、平成フラミンゴ・RIHO、紅しょうが・稲田美紀がMCを務める同番組。5日の放送には、清水、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、3時のヒロイン・かなでが登場し、女子会を行なった。

2024年7月に結婚を発表した清水だが、結婚した実感はあまりないという。

「いまだに結婚したことを『そうや、してた』ってなるくらい、結婚したことを他人に言われて再確認する」と笑いながら語った。

その理由については、生活スタイルにあると説明。「突然環境が変わるのが苦手だから、週末婚という形にした」と明かし、「同棲ももともとしてなかったから、離れて暮らしていたし、『そのまま行かへん?』という形でスタートした」と、現在の“週末婚”に至った経緯を語った。

結婚後も生活はほとんど変わっていないそうで、「結婚した感じもなくて、そんなに変わってないのが、結婚してよかったと逆に思える」と、週末婚の心地よさについても語った。

結婚を決意したきっかけについて聞かれると、「もともと結婚願望は全然なかった」と回答。「家庭環境が結構複雑な方だったから、小さいころから“結婚＝地獄”みたいなイメージがあった」と打ち明けた。

そんな清水の考え方を変えたのが、ある人物の言葉だったという。

「壇蜜さんが結婚したときのコメントで、『1人で生きられないから結婚するのではなく、1人で生きられる自信がついたから結婚してもいいと思った』と、おっしゃっているのを見て、この考え方なら私でもできるかもと思ったのがきっかけ」と振り返った。

壇蜜の言葉に背中を押され、結婚に対するイメージを変えた清水。実は夫からのプロポーズはなかったそうで、「ないねんけど、『俺はいつでも準備できているから』と言ってくれて、それに対して、『じゃあ籍入れとく?』みたいなテンションだった」と、自然な流れで結婚に至ったエピソードを明かしていた。

清水が出演した5日放送の『私が愛した地獄』は、Tverで13日まで見逃し配信中。

「結婚＝地獄」「家庭環境が複雑だったから…」週末婚に至った経緯　清水あいりの結婚の対する考え方を変えた“ある人物”の言葉とは
女手一つで育ててくれた母が70歳で他界… 今も忘れられない母を傷つけてしまった一言
榊󠄀原郁恵、「ずっと気になる存在だった」俳優とは　親子役で初共演「今まで私に声がかからなかった…」
日本人初の世界大会GPを獲得した25歳マジシャン、会社員との兼業生活　休暇取得で番組に出演
18歳でデビューした65歳女優、実父と育ての父の両方を介護　母は36年前に他界
“りくりゅう”金メダルの舞台裏に視線集中　7年間の歩みを描いた『Nスペ』視聴者の心をつかむ
「何かあったとしても」コンサート2時間前に最愛の母が死去…野口五郎、訃報を知らずにステージへ
15年前に母をがんで亡くした過去　有働由美子「当時…」「情報に振り回されました」
友達の誘いで参加した『のど自慢』をきっかけに18歳で歌手デビュー　祖父と両親の影響で演歌好きに
「親のことも他人だと思っていた」幼少期からの性格を変えた決意　将来への不安から進学も15年を経て27歳でCDデビュー
「売れます!この子」森香澄が推す“後輩”とは「染まってない」「もともと…」
「何に精を出しているんだ!」と激怒　鬼越トマホークが殴り合いの末に解散危機に陥った原因とは
関連画像をもっと見る