マッシュフードラボが運営するgelato pique cafeは、2匹の犬をモチーフにした期間限定クレープフェア「mocomoco Whip Dogs」を3月5日から4月2日まで開催する。

gelato pique cafe「mocomoco Whip Dogs」

くりんとした瞳ともこもこのフォルムが特徴の2種の犬モチーフクレープが期間限定で登場。ホワイトとブラウンのふわふわホイップで仕上げたキュートなビジュアルの中に、ジェラートやカスタード、彩り豊かなフルーツとソースを包み込んだ。見た目のときめきとフルーティーな味わいを同時に楽しめる仕立てだという。

フルーティーホワイトクレープ with ラズベリーソース

フルーティーホワイトクレープ with ラズベリーソース 1,290円

白いふわふわのホイップで表現したもこもこフェイスが目を引くクレープ。トップにはホイップクリームで犬の顔を描き、ピンクの口がアクセントになっている。顔の中にはほんのり甘いたまごパンを忍ばせた。

クレープの中にはバニラジェラートとカスタードクリームを重ね、いちご・バナナ・キウイ・みかん・黄桃を贅沢に包み込んだ。甘酸っぱいラズベリーソースが全体を引き締め、フルーツの満足感を楽しめる一品としている。「フルーティーホワイトクレープ with ラズベリーソース」の価格は1,290円。

フルーティーショコラクレープ with トロピカルソース

フルーティーショコラクレープ with トロピカルソース 1,290円

チョコホイップでもこもこの顔を作り、チョコレートで仕上げた瞳が印象的なショコラクレープ。中央にはやさしい甘さのたまごパンを隠した。

クレープの中にはバニラジェラート、カスタード、ホイップクリームを重ね、いちご・バナナ・キウイ・みかん・黄桃をたっぷりと使用。マンゴーやパイナップルを使ったトロピカルソースが広がり、チョコレートのコクとフルーツの爽やかさが調和する味わいに仕上げた。「フルーティーショコラクレープ with トロピカルソース」は1,290円。

いずれも各店舗、各日数量限定。

販売店舗

【gelato pique cafe】

・渋谷ヒカリエ店

・玉川髙島屋S・C店

・表参道ヒルズ店

・池袋サンシャインシティ店

・ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

・神戸三田プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 大阪門真店

・松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

・ソラリアプラザ店

・沖縄アウトレット あしびなー店



【gelato pique cafe creperie】

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 木更津店

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

・三井アウトレットパーク 仙台港店

・酒々井プレミアム・アウトレット店

・土岐プレミアム・アウトレット店

・鳥栖プレミアム・アウトレット店

