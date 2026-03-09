三井不動産と三井不動産ホテルマネジメントは3月4日から、対象ホテルでAppleウォレットのルームキーの導入を開始した。

導入施設は三井ガーデンホテル銀座プレミア、sequence MIYASHITA PARK、sequence SUIDOBASHIの3拠点。Appleウォレットのルームキーがあれば、ゲストがiPhoneやApple Watchをタップするだけで、客室や共用部、エレベーターを解錠できる。

Appleウォレットのルームキーサービスは、VingcardのNFC対応ドアロックとVostio Access Managementソリューションを活用して行う。エクスプレスモード対応のためデバイスのロック解除は不要で、充電切れ時でも自動予備電力により解錠が可能。Appleウォレットのルームキーは「MGH Rewards Club アプリ」から発行できる。

チェックイン・アウトや滞在延長の手続きもアプリ上で完結し、物理的なキーカード受け渡しに伴う混雑やプラスチック資源を削減。高度な暗号化技術によりセキュリティとプライバシーを確保しつつ、紛失時には「探す」アプリで即座にデバイスをロックし、ルームキーを無効化できる。

物理カード発行を減らすことでプラスチック廃棄の削減にもつながり、利便性と環境配慮を両立したスマートな滞在を実現する。