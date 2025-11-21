三井不動産と伊勢志摩リゾートマネジメントは2026年4月18日、「NEMU RESORT(ネムリゾート)」をリニューアルオープンする。11月17日から、予約受付を開始した。

ヒルズヴィラとヒルトップハウス イメージ

同施設は、三重県・伊勢志摩国立公園内に位置し、四季折々に表情を変える自然の美しさを体感できるリゾート。約250ha(東京ドーム約61個分)にもおよぶ広大な敷地を有し、豊かな森と穏やかな英虞湾(あごわん)の風景に囲まれながら過ごすことができる。

今回は、「自然」「体験」「学び」をキーワードに、さまざまな体験を提供する施設としてリニューアル。客室は、幅広い層の宿泊ニーズに応えられるよう、丘上の眺望を楽しむ「ヒルズヴィラ」と森に包まれる「フォレストヴィラ」の計18棟のヴィラを新設した。

ヒルズヴィラ 室内イメージ

2026年7月には、眺望抜群のプール・テラス・ダイニングを備えたヒルトップハウスも新設予定。

ヒルトップハウス メインプールイメージ

既存ホテルも、ロビーやレストランも改装する。3階の和室12室は「(仮)エグゼクティブ(46.8㎡)」に、2階の和室19室は、ベッドを備えた「(仮)スーペリア(46.8㎡)」に改装。キッズスペース・ピックルボールコートも新設する。

(仮)スーペリア客室 イメージ

リニューアルオープンを記念し、2026年7月16日まで「通常料金より大人1名あたり3,000円引き」「施設内で利用できるクレジット大人1名あたり3,000円付き」の特別プランを販売する。宿泊期間は、2026年4月18日～7月17日。