シルバニアファミリーから3月20日、かわいいネコのコスチュームを着た男の子・女の子のキーチェーンが新登場。コンプしたくなる可愛さです!

こちらが、「シルバニアファミリーキーチェーン -ネココスチューム-」シリーズです。

ラインアップは、「フェネックの男の子」「ラテネコの男の子」「ハスキーの女の子」「ペルシャネコの女の子」「カールミミネコの女の子」の全5種。それぞれ違った種類の猫のコスチュームを身にまとい、胸元のリボンもとってもキュート。どの子も可愛すぎます!

SNSで紹介されると、「うわああああ!!!尊すぎて天使の群れじゃんこれぇぇ!!!」「みんな可愛いけどペルシャとカールミミネコがモコモコで可愛」「フェネックの耳がふわふわで悶絶だわ」「無理やり感がおもろいw」「全部集めたいな」「デザインが天才的。癒やされる…」と、シルバニアファンが悶絶。執筆時点までに4.9万ものいいねが寄せられています。

価格はいずれも2,500円。発売日は3月20日です。それぞれ販売ショップが異なるので、ゲットしたい方は特設サイトでチェックしてみてくださいね。