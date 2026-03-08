メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11』より「VA Hi-SPEC 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダ AKF-11 ～35th Anniversary Color Edition～【限定特典付き】」(39,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。

「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」35周年を記念して、「VA Hi-SPEC 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダAKF-11」が装いを新たに再臨。

“実際のレースシーンにスーパーアスラーダAKF-11が存在したら”というコンセプトの元、本体各所にリアルなマーキングを追加。深みのある美麗な彩色と組み合わさり、より一層リアリティのある仕上がりとなっている。

マシン本体はサーキットモード、エアロモード共にプロポーションを崩すことなく完全変形を実現。キャノピーの開閉、エフェクトファンの開閉、ブーストONなどのギミックを随所に搭載し、劇中のドラマチックなシーンを再現することができる。

コックピットも忠実に再現され、随所にダイキャストパーツを使用、美麗な塗装と相まって存在感ある仕上がりとなっている。2年連続優勝「栄光のダブルワン」を獲得したスーパーアスラーダ AKF-11の魅力を余すところなく再現している。

プレミアムバンダイ購入特典として、高級感ある金属製のポジションボード、ピットボードが付属。マシンの横に並べて2冠の王者の風格をより一層感じられるディスプレイを楽しめる。

(C)SUNRISE