整形を繰り返すことになったインフルエンサーの壮絶な過去に絶句…『秘密のママ園2』#6　スタジオゲストには新川優愛が登場

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#6が8日(21:00〜)に配信される。

新川優愛が夫婦のリアルな役割分担や意外な子育て術を語る

スタジオゲストには、新川優愛が登場。一般男性(ロケバス運転手)との結婚で大きな話題を呼んだ新川が、夫の連絡先を聞き出した際の“巧妙なテクニック”を明かし、MC陣も盛り上がる。

一方、新川に対し、MCの滝沢眞規子が「今日は悪口言っていただきましょうね～」と冗談交じりに切り込み、スタジオの笑いを誘う一幕も。新川は夫婦のリアルな役割分担や意外な子育て術など、知られざる家庭の素顔を赤裸々に語る。

また、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」では、整形を繰り返し、総額1000万円をかけたというインフルエンサーで、“とみmama”の愛称でモデルとしても活動するヒトミさんに密着。

実母から浴びせられた暴言が引き金となり、整形を繰り返すことになったヒトミさん。複雑な家庭環境や荒れた思春期など、次々と明らかになる壮絶な過去にスタジオは絶句。どん底から彼女を救い出した“祖父母の無償の愛”と、現在の幸せな家族の絆に、新川も「芯が強い」と称賛を送る。

さらに、スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」では、女性の約8割が経験しているという「尿もれ」事情をテーマに、ママたちのリアルな悩みを深掘り。専門家を交え、誰にも言えない女性特有のデリケートなコンプレックスに建前なしで切り込む。

