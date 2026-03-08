最近、周囲から「痩せたね」と声をかけられることが増えたが、その変化をほぼ正確に言い当てた人物がいた――。

お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらが、2日に放送されたTBSラジオ『空気階段の踊り場』(毎週月曜 24:00～25:00)で明かしたのは、ダイエットの経過報告と、ある先輩芸人からの“驚きの一言”だった。

鈴木もぐら、大幅なダイエットで「93kgになった」と報告

鈴木は「ダイエットをして、今93kgになったんですよ」と報告し、相方の水川かたまりも「28kg落として」と補足。鈴木によれば、コンビ結成当初の体重は約88kgで、その後は95～96kgの時期が長く続き、100kgを超えてからさらに体重が増えたという。そうしたなか、減量によって変化が現れ始めたといい、「95を切ったところぐらいから、急激に会う方から『痩せたね』って毎回言われる」と周囲の反応を語った。

さらに「第1の“撃破目標”は俺、ネルソンズの和田さんだったの。和田さんがなんと今、96とかで。和田さんより痩せてんのよ」とうれしそうにコメント。また、ダイエットにすでに成功していたビスケットブラザーズ・きんの存在にも触れ、「俺はきんさんに触発されたの。六本木の楽屋でお会いして聞いたら『俺、95やで』。俺、きんさんも撃破してたのかって」と振り返った。そして、次なる“撃破目標”として、80kg台後半だという蛙亭・中野周平の名前も挙げた。

芸人仲間からの反応について、「もういろんな方に言われて」と語り、レイザーラモンHGに声をかけられたエピソードを披露。「みんな『15kgぐらい?』とか『そんぐらい落ちた?』とかって言う人がほとんどなんだけど。HGさんだけは『あれ? 30kgぐらい落ちた?』って。『うわ、すご!』って思って」と見事に言い当てられたことを笑いながら振り返った。水川は驚きながらも、「やっぱHGさん、インストラクターとかもやってるもんね」と納得。鈴木も「うん。そんな頻繁にお会いするわけでもないのによ」と感心した様子で話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。