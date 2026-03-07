俳優の松山ケンイチが5日、自身のXを更新し、誕生日を迎えたことを報告。ファンに特殊な“誕生日プレゼント”をリクエストし、投稿から僅か1日で表示回数が100万回を超えるなど反響を呼んでいる。

松山ケンイチ

3月5日に41歳の誕生日を迎えた松山。自身のXを更新し、「【誕生日プレゼントはフォローがいいです】」と題して最新の自撮りショットを公開した。続けて、「おはようございます。いつもお付き合い頂きありがとうございます 私事ですが41歳を迎えました」とファンに報告。「といっても【41】という数字で色々考えさせられますが【0〜41】の間をちょこまか動いている感じです 毎年そのちょこまかできる幅が増えるというか。自分の中の大人な部分も子どもの部分も、縛られずに思う存分楽しんでいきたいです」と年齢に対する柔軟な捉え方を明かした。

そして、松山は「せっかくSNSをやっているのでフォロワー数を年齢と同じにしたいです 目標は41万人です」と現在の年齢の数字に合わせて、Xのフォロワーも41万人獲得したいと明言。最後に「皆様のフォロープレゼントお待ちしております」とファンに“おねだり”しながら、「そして誕生日の皆様おめでとう御座います。この年も素晴らしい1年になるように祈っています」と同じく誕生日を迎えた人々への思いも記した。

これに「そんなおもしろいこと言われたらフォローするしかない」「プレゼントあげようとしてたら既にフォロワーだった」などの反応が寄せられたほか、「いつまでも少年っぽさがあって素敵」「いくつなってもかっこいい」といった声も。同ポストは100万回表示、2,100リポストと反響を超え、松山のXのフォロワーは6日現在で23万人。ファンからの“誕生日プレゼント”はどこまで届くのか、注目が集まる。