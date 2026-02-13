5日、よみうりランド内に開業したポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」。ポケモン好きとして知られる俳優の大和田伸也が足を運び、ぬいぐるみとともに園内を巡る姿を投稿し反響を呼んでいる。

「振り返れば 夢の冒険」「 前を向けば…」

大和田伸也

大和田伸也

現在78歳の大和田は以前からポケモンファンとして知られており、ぬいぐるみを外出先に持ち出し、撮影する“ぬい活”に勤しむ姿を度々Xで投稿している。

また、5日にはポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が、東京・よみうりランド園内にて開業。広さ約2.6ヘクタールの敷地に緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリアの「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という2つのエリアで構成されている。

大和田は早速、同施設に訪れたようで6日に自身のXを更新。「振り返れば 夢の冒険 前を向けば ぬい活の世界 ポケパークで」とつづり、手持ちのポケモンたちと遊ぶ様子を投稿した。

推しのポケモンであるゼニガメ、クワッスなどと同パークを巡った大和田。同施設内で販売されているポケモンのカチューシャを着用した姿も見せており、「よし また 歩んでいこう」とすっかり癒された様子で、前向きな言葉で結んでいる。

今回の大和田の投稿にファンからは、「こんな歳の重ね方をしたい」「ニッコニコで本当に楽しそう」「いくつになっても好きなものに全力って素敵」といったコメントのほか、「まるでポケモントレーナー」「CMかと思ったら大和田さんの趣味動画だった(笑)」という声も。この投稿は、13日までに1.5万リポスト、表示回数は278万回を超えるなど話題を呼んでいる。

