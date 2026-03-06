「この度結婚することになりました」――アイドルグループ・ももいろクローバーZの佐々木彩夏(29)が5日、公式サイトやSNSを通じ、結婚を発表した。

佐々木彩夏

「人生の節目を迎えられるのも、支えてくださったみなさんのおかげ」

佐々木は、「いつも温かい応援本当にありがとうございます」の書き出しから、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。

「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と心境をつづり、「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と決意を新たにした。

Instagramには祝福の声が殺到。佐々木は、ストーリーズで「みなさんあたたかいメッセージありがとうございます」と感謝しながら、「ホッとして夜ご飯がバクバク食べれそうです!!」とすっかりリラックスムードのようだ。

また、「明日3月6日の24時(7日の0時)佐々木彩夏のオールナイトニッポンXで直接、気持ちを伝えられたらと思ってます!」と告知し、「ぜひ聞いてください」と呼びかけている。