赤裸々に本心を語ったのは、お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平。2日に公式YouTubeチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ!!】』を更新し、相方・上田晋也からもらったプレゼントにまつわる秘話を話した。

相方・上田晋也から「めちゃめちゃ感動した」

有田は、東京スポーツ新聞社の「2025年度プロレス大賞」で特別話題賞を受賞したことに触れ、その記念として、上田からガラス製のトロフィーをプレゼントされたという。くりぃむしちゅーは毎年、互いの誕生日にプレゼントを贈り合うのが恒例。今年の誕生日にトロフィーを手渡された際のことを振り返り、有田は上田から「お前すげえな、マジで。すごいことだぞ」と受賞をたたえられたと明かした。

一方で、有田によれば、受賞発表後に上田がこの件について触れることはほとんどなかった。「発表されてから、うちの相方がそれに関して何かしゃべったことないから。事務所の人間が『上田さんが言ってましたよ』とかもないし。だから会場でも、『(上田は受賞を)知らないかもしれないです』と言ったぐらい」と説明。ところが実際には、上田から「めちゃめちゃ感動した」と言われたとのことで、思いがけない反応に驚いた様子だった。

くりぃむしちゅーは高校時代に出会ったころから東京スポーツ系の新聞を買い、試合やレスラーについてお互いに盛り上がっていた。「そういうのをずっと見てきてる人間だから、そこにまさか自分の相方が名前が載るっていうのはすげえぞって。初めてかもしれない。上田に褒められたの」としみじみ話した。

有田としてもうれしかったようで、「家帰ってすぐ、奥さんに『トロフィーもらったよ、見てくれ見てくれ』って伝えてさ」と笑顔で振り返り、「新聞を見て、トロフィーを作ろうと思ったんだぜ。 すごくない？ 相方が何かして、トロフィー作ってやろうとはなかなか思えないから」と上田の心づかいに感心。さらには、「相方だからとか関係なく、俺は素直にちょっと涙が出そうになった」と胸の内を明かしていた。

コメント欄には、「こんだけ長い付き合いで『トロフィー作ろ』ってなるの可愛すぎる」「相変わらず仲ええな」「普通にいい話」「ほんと素晴らしいコンビ愛だ」「泣けてきた」「涙が滲むくらいいい話」といった2人の関係性に感動する声が数多く寄せられている。