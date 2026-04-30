サカナクション、ビートルズ、奥田民生、AKB48、星野源、カヒミ・カリィ、米米CLUB…最初の一撃で心をつかむ！「ジャーンはじまり」ソングTOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

4月26日（日）の放送では、「気分があがりまくる！『ジャーンはじまり』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「気分があがりまくる！『ジャーンはじまり』ソングTOP10」

・1位：サカナクション「新宝島」

・2位：The Beatles「A Hard Day's Night」

・3位：ももいろクローバーZ「Chai Maxx -ZZ ver.-」

・4位：John Williams「Star Wars Main Title」

・5位：AKB48「大声ダイヤモンド」

・6位：奥田民生「さすらい」

・7位：星野源「地獄でなぜ悪い」

・8位：T. Rex「20th Century Boy」

・9位：カヒミ・カリィ「ハミングがきこえる」

・10位：米米CLUB「君がいるだけで」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「気分があがりまくる！『ジャーンはじまり』ソングTOP10」は、イントロの「最初の一撃」だけで、聴く人の心を一瞬でわしづかみにする名曲が勢ぞろいしました！

中でも、1964年にリリースされた伝説的なギターの一音、ザ・ビートルズの「A Hard Day's Night」と、現代のダンスフロアやロックフェスの会場を揺らす、2015年リリースのサカナクション「新宝島」のシンセサウンドに票が集中。これぞ「ジャーン」の最高峰とも言える新旧の2曲が、見事ワンツーフィニッシュを飾る結果となりました。

ランクインした曲の多くに共通しているのは、最初の一音を耳にした瞬間に、一気に視界が開けるような「音の輝きと広がり」です。楽器が重なり合って生まれる「ジャーン！」という響きには、聴く人の心のボリュームを上げてくれる、不思議なパワーが宿っているのでしょう。まさに音楽が持つ「はじまりの魔法」を全身で浴びることができる、エネルギー全開のTOP10でした。

次回5月3日（日）の放送テーマは、ももクロ結成18周年記念イベント「東京ももクロランド」開催記念！「今、ライブで聴きたいももクロソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/