サカナクション、ビートルズ、奥田民生、AKB48、星野源、カヒミ・カリィ、米米CLUB…最初の一撃で心をつかむ！「ジャーンはじまり」ソングTOP10を発表

4月26日（日）の放送では、「気分があがりまくる！『ジャーンはじまり』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
＜今週のTOP10＞
「気分があがりまくる！『ジャーンはじまり』ソングTOP10」
・1位：サカナクション「新宝島」
・2位：The Beatles「A Hard Day's Night」
・3位：ももいろクローバーZ「Chai Maxx -ZZ ver.-」
・4位：John Williams「Star Wars Main Title」
・5位：AKB48「大声ダイヤモンド」
・6位：奥田民生「さすらい」
・7位：星野源「地獄でなぜ悪い」
・8位：T. Rex「20th Century Boy」
・9位：カヒミ・カリィ「ハミングがきこえる」
・10位：米米CLUB「君がいるだけで」
＜チャート総評＞
イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「気分があがりまくる！『ジャーンはじまり』ソングTOP10」は、イントロの「最初の一撃」だけで、聴く人の心を一瞬でわしづかみにする名曲が勢ぞろいしました！
中でも、1964年にリリースされた伝説的なギターの一音、ザ・ビートルズの「A Hard Day's Night」と、現代のダンスフロアやロックフェスの会場を揺らす、2015年リリースのサカナクション「新宝島」のシンセサウンドに票が集中。これぞ「ジャーン」の最高峰とも言える新旧の2曲が、見事ワンツーフィニッシュを飾る結果となりました。
ランクインした曲の多くに共通しているのは、最初の一音を耳にした瞬間に、一気に視界が開けるような「音の輝きと広がり」です。楽器が重なり合って生まれる「ジャーン！」という響きには、聴く人の心のボリュームを上げてくれる、不思議なパワーが宿っているのでしょう。まさに音楽が持つ「はじまりの魔法」を全身で浴びることができる、エネルギー全開のTOP10でした。
次回5月3日（日）の放送テーマは、ももクロ結成18周年記念イベント「東京ももクロランド」開催記念！「今、ライブで聴きたいももクロソングTOP10」です。
＜番組概要＞
番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10
放送日時：毎週日曜 16:00～16:55
パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/