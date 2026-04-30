Mrs. GREEN APPLE大森元貴「爪痕、残していきましょう！」ラジオ番組『ミセスLOCKS!』大森＆若井は“ひとまず最後”出演、来週から藤澤“1人担当”がスタート

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。この記事では4月27日（月）の放送内容をお届けします。大森：さあ！ ということで、来週からは藤澤が先週も言っていましたけれども、ミセスLOCKS!を1人で担当するということで。藤澤：そうです！大森：今週のこの放送が僕と若井はひとまず最後ということで。若井：そうですね！大森：爪痕、残していきましょう！若井：もう傷跡、残していきましょう！大森：へこんでるやん！若井・藤澤：（笑）。大森：最近は、アルバムが秋にリリースされますから！ それのリハーサルだったりとか、レコーディングが始まっていますね！若井：そうですね！大森：で、「テレビ×ミセス」の収録をしたりとか。藤澤：そうですね！大森：で、誕生日前配送予定の、えーっと……1次先着……（小声で早口になる）。藤澤：おー！ ちょいちょいちょいちょい！大森：ということで！藤澤：すごいちっちゃい声で流し読みしたね！大森：（小声で早く読みながら）誕生日前配送予定の一次先着、「RYOCHAN San-San GOODS 2026」販売開始発表しました……。

【FC NEWS🍏】

⁡#藤澤涼架 プロデュース

「RYOCHAN San-San GOODS 2026」がRingo Jam会員限定で一次先着販売スタート🐥

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藤澤のこだわりが詰まったアイテムをぜひこの機会にお買い求めください✨

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本グッズはより多くの方のお手元に行き渡るよう、2回に分けて販売を実施致します。… pic.twitter.com/9Gtv39Xiov

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) April 22, 2026藤澤：何なん！ そのテンション！ ちゃんと……藤澤の！ お誕生日グッズ！（子どもに話しかけるような高い声で）みんな見てくれたかな〜？若井：きたきたきた！藤澤：（子どもに話しかけるような高い声で）カラフルで〜！大森：りょうちゃーん！若井：これ、名前、なに〜？藤澤：（子どもに話しかけるような高い声で）お誕生日グッズの名前は、「RYOCHAN San-San GOODS 2026」です〜！ みんな、見てくれたかな〜？ 動物さんとかのイラストを……！（と言いながら、2本のペンを両手で持つ）。大森：ペンをこうやってやるのやめて（笑）。これ撮ってください！ ペンをこうするのやめて！若井：なんだそれ〜！ なんでペンそうやってしているの〜？大森：パペットなのかな？ それが。何かな？若井：コントロールしているの？ 操縦!?藤澤：（2本のペンを両手で持ちながら）みんな〜〜〜！大森：「みんな〜！」っていうのやめて（笑）。全然意味わかんないから！ りょうちゃんの誕生日グッズね！藤澤：本当に可愛いからね！ ぜひチェックしてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info