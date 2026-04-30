狩野英孝、King & Princeとの共演を回想「嬉しさ半分、キンプリファンに怒られないか恐怖半分…」

今回の放送では、芸人の狩野英孝さんがゲストに登場。ここでは、「50TA（フィフティエー）」としてのアーティスト活動について伺いました。
◆アーティスト「50TA」としての顔と、これからの挑戦
現在、狩野さんは「50TA（フィフティエー）」としてアーティスト活動も展開しています。もともとはテレビ番組「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）から誕生した、狩野さんの音楽活動における名義ですが、音楽にかける情熱は本物です。高校時代からお小遣いをすべてCDに注ぎ込み、今では作詞・作曲も自らこなします。
「歌詞の『ふわり』をあえてずらして、『え、今なんて言ったの？』と思わせてもう一度聴かせる作戦を立てている」と、意外なリスニング・テクニックを語る狩野さん。
かつてKing & Princeと共演した際も、ファンの反応を恐れつつ、真ん中で堂々とパフォーマンスを披露。「（共演できた）嬉しさ半分、リアルに半分は『キンプリファンが怒ってこないかな……』」とドキドキのステージを振り返ります。
そして、2026年5月6日（水・祝）に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで「最初で最後のアリーナライブ」という大勝負に打って出ます。
「毎回、最後とかファイナルとかをつけて、終わる終わる詐欺をしているだけです」と自虐しながらも、「一生懸命なのにどこかズレている」魅力は、私たちに最高の元気を届けてくれるはずです。
＜番組概要＞
番組名：THE TRAD
放送日時：月～木 15:00～16:50
パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/
番組公式X：@THETRAD_TFM