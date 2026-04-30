狩野英孝、King & Princeとの共演を回想「嬉しさ半分、キンプリファンに怒られないか恐怖半分…」

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組「THE TRAD」（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

今回の放送では、芸人の狩野英孝さんがゲストに登場。ここでは、「50TA（フィフティエー）」としてのアーティスト活動について伺いました。

◆アーティスト「50TA」としての顔と、これからの挑戦

現在、狩野さんは「50TA（フィフティエー）」としてアーティスト活動も展開しています。もともとはテレビ番組「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）から誕生した、狩野さんの音楽活動における名義ですが、音楽にかける情熱は本物です。高校時代からお小遣いをすべてCDに注ぎ込み、今では作詞・作曲も自らこなします。

「歌詞の『ふわり』をあえてずらして、『え、今なんて言ったの？』と思わせてもう一度聴かせる作戦を立てている」と、意外なリスニング・テクニックを語る狩野さん。

かつてKing & Princeと共演した際も、ファンの反応を恐れつつ、真ん中で堂々とパフォーマンスを披露。「（共演できた）嬉しさ半分、リアルに半分は『キンプリファンが怒ってこないかな……』」とドキドキのステージを振り返ります。

そして、2026年5月6日（水・祝）に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで「最初で最後のアリーナライブ」という大勝負に打って出ます。

「毎回、最後とかファイナルとかをつけて、終わる終わる詐欺をしているだけです」と自虐しながらも、「一生懸命なのにどこかズレている」魅力は、私たちに最高の元気を届けてくれるはずです。

＜番組概要＞

番組名：THE TRAD

放送日時：月～木 15:00～16:50

パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/

番組公式X：@THETRAD_TFM