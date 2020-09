ボーイズグループ・OWV(オウブ)の本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉が5日、オンライン開催された「第31回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2020 AUTUMN/WINTER ONLINE」(TGC)に出演し、初パフォーマンスを披露した。

「第31回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2020 AUTUMN/WINTER ONLINE」に出演したOWV

グローバルボーイズグループ・JO1を輩出した日本発のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の元練習生4人で結成されたOWV。グループ名「OWV」には “Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道 ~誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”という思いが込められている。

TGCでは、メジャーデビューシングル「UBA UBA」(9月30日発売)より、「BE ON TOP」、「So Picky」、そして表題曲「UBA UBA」を披露。MCでは一人ずつ自己紹介し、「デビュー前にもかかわらず大きな舞台に立たせていただいてありがとうございます。画面越しでも熱量が届いていることを祈ります」などと語った。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催されている国内最大規模のファッションイベント。今回、新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえ、オンライン開催となり、すべてのコンテンツを無料で、LINE LIVEにて配信。オンラインならではの新しい試みに挑戦する。なお、2月に開催されたTGCもオンライン開催で行われた。