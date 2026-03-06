オリコンは3月2日、「ホテル比較サイト」の顧客満足度調査の結果を発表した。調査は2025年10月17日～27日の期間で、全国の18～84歳の1,908人を対象にインターネット調査形式で行われた。

「ホテル比較サイト」の顧客満足度調査 ランキング

「トラベルコ」が3年連続6度目の1位を獲得、「他者推奨意向」が唯一の80%台に

総合1位は、「トラベルコ」が3年連続6度目(2019～2020年、2022年、2024～2026年)の1位を獲得。評価項目別では、全4項目中「サイト・アプリの使いやすさ」「検索のしやすさ」「検索結果の充実さ」「比較のしやすさ」の全項目で1位を獲得した。

なかでも、「比較のしやすさ」は7年連続、「検索のしやすさ」は4年連続の1位と、継続して高い評価を得ている。また、部門別ランキングでは国内・海外別「国内ホテル」で3年連続、利用形態別「アプリ」では5年連続の1位となっている。

さらに、「どの程度その企業のサービスを友人・知人に推奨したいか」の回答結果から算出した「他者推奨意向」では唯一の80%台を獲得している。

他者推奨意向

利用者からは「販売されているサイトごとに料金が異なる場合、料金の比較が一括でできる」(40代・女性)、「目的地やホテル条件など詳細に絞り込みができて、検索しやすい」(40代・女性)などの声が上がった。

総合2位は「トリバゴ」、使いやすさ・検索のしやすさで高評価

総合2位には「トリバゴ」がランクイン。評価項目別では、全項目で2位と、国内・海外別「海外ホテル」で2度目(2024年、2026年)の1位を獲得した。

また、全評価項目で得点を上げており、なかでも「サイト・アプリの使いやすさ」「検索のしやすさ」で前回から+1.1pt得点を上げた。

利用者の口コミでは「ホテルの料金を比較した時に、ホテルの質の違いがよくわかり、選びやすかった」(50代・女性/海外ホテル)、「比較できる件数が多く、ホテル価格も他のサイトより格安」(60代以上・男性/海外ホテル)などの声も。

総合3位は「トリップアドバイザー」、4位は「スカイスキャナー」

総合3位は「トリップアドバイザー」がランクイン。利用形態別「アプリ」で2位を獲得した。利用者からは「ホテルの料金を比較した時に、ホテルの質の違いがよくわかり、選びやすかった」(50代・女性/海外ホテル)などの声が上がった。

総合4位は「スカイスキャナー」がランクイン。利用者からは「多様な航空会社、ホテルの料金比較ができる」(20代・女性/海外ホテル)や「比較検討するのに情報量が多いので便利」(40代・女性/海外ホテル)などの情報の多さや比較のしやすさを評価する声が寄せられた。