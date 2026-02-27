北海道といえば何を思い浮かべますか？

本記事ではマイナビニュース会員512名にアンケートを実施し、「北海道といえば有名なもの」をランキング形式で紹介します。観光名所・ご当地グルメ・季節情報もまとめているので、北海道旅行を計画している方はぜひ参考にしてください。

北海道に行ったことはありますか?

北海道出身、または旅行や仕事で北海道を訪れたことがあるかを聞きました。

ある…73%

ない…27%



人気の観光地とだけあって、北海道に行ったことがあると答えた方は7割以上に。

北海道といえば何？人気ランキングTOP10

北海道といえば何が有名かを、北海道へ行ったことがある512名にアンケートで調査。その結果を「北海道といえばランキング」としてまとめました。

1位 札幌市時計台…9.9%

1位 ジンギスカン…9.9%

1位 札幌味噌ラーメン…9.9%

4位 富良野・美瑛のラベンダー畑…7%

5位 夕張メロン…6.7%

6位 海鮮丼…4.8%

7位 五稜郭…3.7%

8位 ニセコ…3.5%

8位 カニ料理…3.5%

10位 旭山動物園…2.7%



【11位以下にランクインしたその他の回答】 ※順不同

いくら丼、小樽運河、じゃがバター、大通公園、知床五湖、ウニ丼、富良野メロン、阿寒湖、旭川醤油ラーメン、函館山、スープカレー、さっぽろテレビ塔、登別温泉など

ここからは、10位までにランクインした各項目の概要と、「北海道を訪れるのにおすすめの季節」などをご紹介します。アンケートに寄せられた声と併せてご紹介しますので、北海道旅行の参考にしてみてください。

1位 札幌市時計台…9.9%

北海道といえばランキング、1位は「札幌市時計台」でした。正式名称は「旧札幌農学校演武場」。北海道大学の前身である札幌農学校の演武場として、1878年、アメリカ人教師クラーク博士の構想を元に建設されました。当初、時計塔はなく、アメリカ製の時計が設置されたのは1881年です。

札幌時計台

完成当時は、札幌市の広域に鐘の音が響いていたとされています。農学校の式典や授業に使われていた2階の演武場では、現在、演奏会や講演会などが行われ、1階には北海道開拓史にまつわる資料の展示も。日没を迎えると時計台はライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸します。

3つのポイント

国の重要文化財: 明治初期の木造洋風建築。装飾の少ない外観でありながら、白い壁や赤い屋根がまるでシルバニアファミリーの家のよう。

今も現役の時計: 時計はアメリカの「E・ハワード社」製で、今も正確な時刻で動いています。時計塔と同じ仕組みの姉妹機が館内に展示され、仕組みを間近に見ることも。

幻想的なライトアップ: 通常、日没から21時30分ごろまで白色にライトアップ。特に冬場、雪の積もったなかで光る時計台は一層幻想的な雰囲気を醸します。

おすすめの理由

「北海道といったらやっぱり時計台。外観がかわいいからです」(62歳女性)

「旅行でも出張でも、札幌に行くことがあればいつも眺めに行きます」(63歳男性)

「ひと昔前までは、時計台とラーメンが札幌観光の定番だったので」(60歳男性)

「札幌市時計台」の基本情報 住所：〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目

開館時間：8時45分〜17時10分(入館は17時まで)

休館日：年始(1月1日〜1月3日)

入館料：大人350円、大学生(学生証提示)150円、高校生・中学生以下(学生証提示)無料

1位 ジンギスカン…9.9%

1位には「ジンギスカン」も入りました。羊肉を野菜といっしょに焼き、甘辛いたれで味わう北海道の郷土料理です。モンゴル帝国の創始者であるチンギス・ハンが、戦地で羊肉を焼き兵士に食べさせていたことが名前の由来。食文化として根付いたのは第2次世界大戦後とされています。

ジンギスカン

調理の際は、中央が山のように盛り上がったジンギスカン鍋を用います。山の部分で肉を焼き、下の縁にはもやしやキャベツを敷き詰め、肉汁と甘辛だれを絡めながら食べるのが一般的。羊肉にはくせの少ないラム、濃厚なマトンのどちらも使用されます。

3つのポイント

名前の由来: ジンギスカンは「成吉思汗」と書き、モンゴル帝国の創始者であるチンギス・ハンと同じ漢字。戦地で兵士に羊肉を焼いて食べさせたことが由来とされています。

札幌三大グルメ: 札幌ラーメン、スープカレーと合わせて「札幌三大グルメ」と呼ばれることも。

味は先付けか後付け: たれを肉にしみ込ませてから焼くのか、焼いた肉に後からたれを絡ませるのかには地域性があるとされています。

おすすめの理由

「サッポロビール園で食べたジンギスカンの味が忘れられないから」(53歳男性)

「北海道以外ではなかなか食べる機会のない料理なので」(66歳男性)

「ラム肉が苦手な自分でも、美味しく食べられたのが衝撃的だった」(45歳女性)

「ジンギスカン」の関連記事

北海道の老舗ジンギスカン店「成吉思汗だるま」が東京初進出! 上野御徒町に7月上旬オープン

1位 札幌味噌ラーメン…9.9%

1位には「札幌味噌ラーメン」も入りました。札幌ラーメンは炒め野菜に豚骨ベースのスープを加えて煮込み、黄色いちぢれ麺と合わせた札幌市のご当地ラーメン。魚介類や農産物が豊かな北海道らしく、魚介や野菜のだしをスープに取り入れるなどお店によって味わいはそれぞれ。

札幌ラーメンといえば味噌を思い浮かべる方も多いですが、ラーメンが広まった戦後の札幌では醤油味が主流だったとされています。味噌ラーメンはとあるラーメン店で考案され、誕生。寒い北海道で温かいまま食べられるよう、バターを浮かべるアレンジも定着しました。味噌、醤油のほか、塩も札幌ラーメンとして親しまれています。

3つのポイント

味噌汁がヒントに: 味噌ラーメンを考案したのは「味の三平」の店主とされ、味噌汁をヒントに「味噌味メン」を生み出したのだとか。

野菜のだし: 鍋で野菜を豪快に炒めたところに、豚骨ベースのスープを加えるのが一般的。野菜のだしをきかせています。

多種多様な味わい: 札幌ラーメンといえば味噌ラーメンとされていますが、実は醤油や塩、魚介だしなどバラエティ豊か。

おすすめの理由

「初めての北海道で食べた味噌バターラーメンの味が忘れられないから」(65歳男性)

「今は東京に何店も進出しているが、北海道で初めて食べた時は『東京にはない美味しさ』と思って感動した」(57歳男性)

「寒い場所で食べるラーメンはやっぱり美味しい」(55歳男性)

4位 富良野・美瑛のラベンダー畑…7%

4位は「富良野・美瑛のラベンダー畑」でした。北海道のちょうど真ん中に位置する富良野市と、その少し北側にある上川郡美瑛町。どちらも広大な土地にパッチワークのように広がる花畑の美しさで、北海道を代表する人気の観光地です。

富良野ラベンダー

富良野でラベンダー栽培が始まったのは昭和初期で、北海道の冷涼な気候が栽培に適しているとされ、一大蒸留地となりました。その後、合成香料や安価な輸入香料が登場し、一度は姿を消しかけたラベンダー畑ですが、その後、観光地として復活。なかでも「ファーム富田」には外国からも大勢の観光客が訪れています。

3つのポイント

「北の国から」のロケ地: 1981年から放送が始まったドラマ。富良野や美瑛の美しい景観が話題となり、ロケ地は現在も観光地として人気。

農業と観光: 輪作によって畑ごとに違う作物が栽培されるため、咲く花も色とりどり。広い土地を生かした農業が観光地としての価値につながっています。

ラベンダーの見頃は7月: ラベンダー畑の最盛期は7月下旬から8月にかけて。それ以外でも、季節ごとに異なる花畑が広がっています。

おすすめの理由

「夏休みの旅行シーズンにちょうど見頃を迎えるから」(56歳男性)

「あれほどきれいなラベンダー畑は日本では北海道でしか見られないので」(48歳女性)

「北海道といえば『北の国から』で、『北の国から』といえば富良野」(53歳男性)

「ファーム富田」の基本情報 住所：〒071-0704 北海道空知郡中富良野町基線北15

営業時間：時季による

休園日：時季による

入園料：無料、ただしカフェやショップは別料金

5位 夕張メロン…6.7%

北海道といえばランキング、5位は「夕張メロン」でした。北海道の中央部に位置する夕張市のブランドメロン。外側の美しい網目模様、濃いオレンジ色の果肉、豊かな香りが特徴で、その味わいの良さと知名度から贈答品として人気があります。

夕張メロン

炭鉱の町としてにぎわいのあった夕張市ですが、炭鉱の閉鎖とともに財政難に。再起をかけて力を入れたのが夕張メロン栽培だったとされています。山間部ならではの昼夜の寒暖差も、美味しいメロンの生育を後押し。現在は5月下旬から8月下旬が収穫のピークで、夕張メロンのスイーツも数多く誕生しています。

3つのポイント

寒暖差で甘みアップ: 昼間に暖かく夜に冷え込むという山間部ならではの気候によって、メロンの甘みが凝縮。

贈答品として人気: 1玉約5000円～数万円のものも。豊かな甘みと香り、見た目の美しさで贈答品としても人気です。

スイーツも豊富: 香り豊かな果汁を使ったソフトクリーム、ゼリー、焼き菓子などは北海道土産の定番です。

おすすめの理由

「北海道に住む友人が毎年送ってくれるから」(58歳男性)

「メロンは甘くて美味しいです」(41歳男性)

6位 海鮮丼…4.8%

6位は「海鮮丼」でした。冷たい海に囲まれた北海道は、美味しい魚の宝庫。かに、ほたて、うに、鮭、いくら、ほっけなどが代表的で、北海道の漁業生産量は全国の約2割を占めるほど。漁業就業者や漁船、水産加工場の数もすべて全国1位です。

北海道の海鮮丼

北海道のいたるところで美味しい魚が楽しめますが、なかでも有名なのは「函館朝市」。水産物や農産物を扱う店や飲食店などの約250店が軒を並べ、海鮮丼の専門店や、自分で釣り上げたいかをその場でさばいて食べられる店も。

3つのポイント

鮮度が抜群: 海鮮丼のネタとして一般的なのは、ほたて、うに、いくら、サーモン、かになど。鮮度抜群で食べられるのは北海道ならでは。

数種類を豪快に: 丼からはみ出さんばかりのボリューム感や、鮮度ゆえの彩りの良さはまるで芸術品のよう。

「函館朝市」のどんぶり横丁: 海鮮丼の専門店がずらりと並ぶ一角。店頭に飾られた色とりどりの食品サンプルも、見ているだけで楽しい気分に。

おすすめの理由

「小樽で食べた海鮮丼がとても美味しかったので」(66歳男性)

「ネタが大きく、種類も豊富なのは北海道ならではだから」(46歳女性)

駅から徒歩15分、北海道の道の駅でラーメン、海鮮、サーモンを食べつくす

7位 五稜郭…3.7%

7位は「五稜郭」でした。江戸時代末期に、幕府が北方防備のために築いたオランダ式の城郭。四方を土塁、水堀が囲み、全体が攻撃されづらい五角形の星型をしています。明治維新では旧幕府軍が五稜郭を拠点に最後まで抵抗し、「五稜郭の戦い」が繰り広げられました。

五稜郭

五稜郭とその周辺は公園として整備され、約1500本の桜が咲き誇る名所に。掘に沿って遊歩道が続き、手漕ぎボートを楽しむこともできます。冬には、日没から星型に沿ってイルミネーションが灯る「五稜星の夢」が行われ、幻想的な雰囲気になります。

3つのポイント

奉行所の復元: 2010年、材料や工法をできるだけ当時の材料や工法にならい、函館奉行所が復元されました。内部では資料も展示。

五稜郭タワー: 五稜郭を約90メートルの高さから見下ろせるタワー。美しい星型と、季節ごとに咲き誇る花々、イルミネーションなどが楽しめます。

函館五稜郭祭: 毎年5月には、五稜郭にまつわる歴史を体験できるイベントも。殺陣の実演などもあります。

おすすめの理由

「幕末の歴史的な場所だから」(66歳男性)

「天守を持たない城郭。ヨーロッパ式の立派な城なので」(70歳男性)

「五稜郭」の基本情報 住所：〒040-0001 北海道函館市五稜郭町44

利用時間：郭内入場は5～19時(4～10月)、5～18時(11～3月)

休館日：年中無休

入館料：無料(五稜郭タワー、函館奉行所などは別料金)

8位 ニセコ…3.5%

8位は「ニセコ」でした。北海道西部、札幌から車で約2時間のところに広がるリゾート地。「蝦夷富士」と呼ばれる羊蹄山やニセコアンヌプリなどの大自然に囲まれ、夏は登山やカヌーなどのアウトドアレジャー、冬はスキーが楽しめます。外国からの観光客も多く、コテージやペンションも建ち並ぶ、国際色豊かな地域です。

ニセコのスキー場

特に冬場の人気は高く、パウダースノーがたっぷり降り積もることからスキー場が豊富。富士山のようになだらかな裾野をもつ羊蹄山を眺めながらの滑走は、解放感が抜群です。ニセコには温泉もわいているので、スキー終わりにゆっくり体を温められるのも魅力。

3つのポイント

ニセコアンヌプリ: アイヌ語で「切り立った崖(とその下に川)がある山」という意味をもつ、北海道屈指のスキーリゾート地。

ニセコ温泉郷: 国民保養温泉地として認定されており、アウトドアスポーツやスキー後の疲れを癒すのに最適な場所。

食事も国際色豊か: レストランやカフェで、道内産の食材を使った料理を堪能。地元産の生乳から作るソフトクリームも名物。

おすすめの理由

「スキー愛好者にとっては、パウダースノー天国のニセコは憧れです」(63歳男性)

「それまで行ったスキー場とは全く雪質が違っていたのが印象深いので」(60歳男性)

北海道・ニセコに新たなリゾート施設「ムワ ニセコ」が開業へ - スキーイン・アウト、露天風呂付き客室、インフィニティ温泉も

8位 カニ料理…3.5%

8位は「カニ料理」でした。北海道の海の幸でも、特に人気があるのがカニ。北からの海流が運ぶたくさんの栄養で、美味しいカニが育つとされています。北海道で楽しめるのは、タラバガニ、毛ガニ、ズワイガニ、花咲ガニが代表的です。

カニ料理

北海道では味噌汁にカニを入れたものを「てっぽう汁」と呼び、なかでも根室地方で親しまれる花咲ガニのてっぽう汁は有名。花咲ガニが旬を迎える8月には「根室かに祭り」が開催され、多くの人で賑わいます。カニ料理の定番は刺し身、カニしゃぶ、寿司などで、カニクリームコロッケやカニラーメンなどを楽しむことも。

3つのポイント

カニの漁獲量日本一: カニ全体の漁獲量では、北海道が2位と圧倒的な差をつけて日本一。

食べ方いろいろ: 生、焼き、ゆで、鍋のほかにも、コロッケ、ラーメン、炊き込みご飯、焼売、汁物など、たくさんの楽しみ方があります。

お歳暮やお取り寄せ: 人気は丸ごと浜ゆでにされた毛ガニ。インパクトのある見た目や濃厚なカニ味噌を堪能できます。

おすすめの理由

「北海道のグルメと言ったらやっぱりカニが思い浮かぶ」(42歳男性)

10位 旭山動物園…2.7%

10位は「旭山動物園」でした。札幌市内から車で約2時間の場所にある、全国的に人気の動物園です。展示方法に工夫を凝らし、その動物本来の特性を引き出す「行動展示」で一躍有名に。1996年に26万人だった入園者数は、2007年には約307万人を記録しました。

旭山動物園

人気の展示は迫力満点のダイブが見られる「ほっきょくぐま館」、円柱の水槽を泳ぐ姿が印象的な「あざらし館」、俊敏な泳ぎが見られる「ぺんぎん館」、軽快な綱渡りに驚く「おらんうーたん館」など。オオカミやヒグマなど、北海道ならではの動物を観察できる施設もあります。

3つのポイント

もぐもぐタイム: 動物の食事風景が見られる人気のイベント。スケジュールは公式サイトからも確認できます。

ぺんぎんの散歩: 雪が積もる時季には、運動不足解消のためにぺんぎんがよちよち散歩する姿を間近に見られます。

夜の動物園: お盆には、夜間に開園するイベントも。オオカミなど夜行性の動物を観察できる貴重な機会に。

おすすめの理由

「映画にもなったほどの動物園で、今も注目されているから」(49歳女性)

「経営をV字回復させたことがすごいと思うから」(59歳男性)

「旭山動物園」の基本情報 住所：〒078-8205 旭川市東旭川町倉沼

開館時間：時季による

休園日：時季による

入館料：高校生以上1000円、中学生以下無料 ※市民割引、年間パスポートあり

北海道を訪れるのにおすすめの季節は

続いて、北海道を訪れるのにおすすめの季節を聞きました。声の多かった順にランキングにすると以下の通りです。

1位 夏(6月～8月)…44.0%

2位 春(3月～5月)…16.2%

3位 秋(9月～11月)…15.9%

4位 年間通しておすすめ…14.2%

5位 冬(12月～2月)…9.7%



夏(6月～8月)がおすすめの理由

「8月に北海道を旅行したことがあり、とても涼しくて食べ物も美味しかったので」(35歳女性)

「ラベンダーがとてもきれいだったから」(54歳男性)

「食べ物が美味しい冬も捨てがたいが、メロンの食べ放題にものすごく感動した思い出があるから」(64歳男性)



春(3月～5月)がおすすめの理由

「雪解けの北海道はまだ寒いですが、GWの頃はちょうど良い気候なので」(58歳男性)

「寒い冬が終わってようやく暖かさを感じることができる頃なので」(67歳男性)

「雪が降るともう動けないし、最近の北海道は夏も暑すぎるので」(56歳男性)

秋(9月～11月)がおすすめの理由

「秋の味覚がたくさんあるからわくわくする」(42歳女性)

「紅葉がとてもきれいなので」(47歳女性)



年間通しておすすめの理由

「冬は雪まつり、夏は避暑地、春と秋は脂ののったほっけがとにかく美味しい」(63歳男性)

「季節ごとに旬のグルメがあるから、いつでも楽しめる」(58歳男性)



冬(12月～2月)がおすすめの理由

「雪が最高で、スキーやスノボが楽しめるから」(54歳男性)

「雪まつりがあるから」(62歳男性)

北海道といえば「自然」、「グルメ」、「歴史」のどれも外せない!

北海道といえばランキングをご紹介しました。1位は同率で「札幌市時計台」、「ジンギスカン」、「札幌味噌ラーメン」が入りました。みなさんが想像するキーワードは入っていたでしょうか。

トップ10までに観光名所が5カ所、北海道グルメが5つランクイン。観光とグルメの両方が魅力的な北海道ならではのランキングになりました。「札幌市時計台」は「がっかり観光地」ともされる一方、知名度の高さと愛らしい外観に多くのファンがいる様子。そのほか一面の花畑が広がる「富良野・美瑛」や、憧れのパウダースノーに恵まれた「ニセコ」など、北海道でしか味わえない大自然の観光地も。

グルメでは、ランクインした5品のほかにも、11位以下には「じゃがバター」、「ウニ丼」、「スープカレー」などに票が集まっていました。北海道グルメは旅行の大きな目的となっているようです。北海道旅行を考えている方は、今回のランキングを参考にして計画を練ってみてくださいね。

調査概要

・調査時期: 2025年10月11日

・調査対象: マイナビニュース会員

・調査数: 男女合計512人(男性: 405人、女性: 107人)

・調査方法: インターネットログイン式アンケート

