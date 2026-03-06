元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」台湾代表選手のあるデータに驚く場面があった。

谷繁元信氏

台湾代表・徐若熙の驚異のデータ

この動画では、「2026 WBC」の注目選手を数字で分析する企画を実施。台湾代表の徐若熙(シュー ルオシー)が取り上げられると、野球アナリストの宮下博志氏は「彼は台湾リーグでものすごい数字を残してまして。三振%、打者に対してどのくらい三振を奪っていたか。この数字が28%、大体打者3〜4人に1人は三振をとっている」といい、「NPBだと今井(達也)選手と同じくらいの数字を台湾で残しています」と説明。

これに谷繁氏が「お〜!」と声を上げながら、「相当とってるね」と驚くと、宮下氏は「しかも三振もとっているのにフォアボールも非常に少ない」「ストライクゾーンで空振りをとっているので、フォアボールも出さない」と補足した。

また、野球YouTube『トクサンTV』のライパチが「リーグは違えど、ある程度参考にするデータってことですか?」と確認すると、宮下氏は「空振りをとる能力に関してはリーグをまたいでもおおむね、それなりに信頼できるパターンが多い」と明かした。

さらに、谷繁氏は「すごいじゃん!」「空振り率がモイネロ級じゃん!」と思わず笑ってしまう驚異のデータを発見し、目を丸くする一方で、「まあ、球数制限とかがあるんで、その辺だよね。これをずっと投げられると厳しいけど、最初は65球か」「いろんな規制があるから、日本の選手も全部の力が出るかっていったら、ここは難しいのよ」とも話していた。