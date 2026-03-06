歌手の松崎しげるが5日、自身のXを更新し、アイドルグループ・ももいろクローバーZの佐々木彩夏の結婚を祝福。投稿から僅か1日で1,300リポストを記録するなど、話題を呼んでいる。

佐々木彩夏

3月5日に自身のInstagramを通じて結婚を発表した佐々木。これを受け、松崎は「おめでとうあーりん! 一番の甘えん坊がお嫁さんに! 最高に嬉しい報告でした」とつづり、佐々木の結婚を祝福した。

ももいろクローバーZは、2015年から始まった松崎主催の『黒フェス～白黒歌合戦～』に皆勤賞で出演。また、ももいろクローバーZ全員が出演した映画『幕が上がる』(15)では、佐々木が演じた明美の父親役として松崎も出演するなど以前から親交も深く、今回の結婚報告に松崎は「娘を嫁に行かせる父親を初めて感じています」と喜びをあらわに。最後に「本当におめでとう～!!」と改めて佐々木の結婚に祝福のメッセージを送った。

ファンからは「お父さんありがとう!」「明美ちゃんのパパからのお祝い泣く」「本当におめでたい」「『幕が上がる』を思い出す」「嬉しさがだだ漏れですね」といった温かなコメントが続々と到着。同ポストは投稿から僅か1日の3月6日時点で1,300リポスト、12万回表示と話題を呼んでいる。