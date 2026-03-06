INFORICHは3月5日、「お花見に関するアンケート」の結果を発表した。調査は2月27日～3月3日、CHARGESPOTアプリユーザー609名を対象にインターネットで行われた。

お花見で困ったこと

これまでのお花見で困ったことを教えてもらったところ、最も多かったのは「トイレが混んでいた」(46.3%)。次いで「寒かった/暑かった」(36.1%)、「人混みで移動が大変だった」(34.6%)が上位にあがったほか、6位には「スマホの充電が減って不安だった」(23.5%)がランクイン。また、お花見に持っていってよかったものでも、1位「飲み物・食べ物」(59.8%)、2位「ウェットティッシュ」(59.3%)のほか、「モバイルバッテリー(レンタル含む)」(39.2%)が5位にランクインした。

お花見中にスマートフォンを使うシーン

そこで、「お花見中にスマートフォンを使うシーン」を教えてもらったところ、「写真撮影」が92%と圧倒的1位に。続いて「連絡(LINE等)」(50.7%)、「動画撮影」(44.8%)、「地図アプリ」(41.1%)と、お花見のあらゆる場面でスマートフォンが活躍していることがうかがえる結果に。お花見は年間を通じて最もスマホ充電需要が高まるシーンの一つであることがわかった。