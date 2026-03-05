INFORICHとポケットカードは3月1日より、ファミマカードの新規入会および利用を対象としたタイアップキャンペーンを開催している。
本キャンペーンでは、期間中に、ファミマカードを新規発行すると、CHARGESPOT3回分のクーポン(165円割引クーポン × 3枚)がもらえるほか、カード発行後、期間中に税込3万円以上利用すると、カード利用特典として、さらに6回分のクーポン(330円割引クーポン × 6枚)がプレゼントされる。
キャンペーン期間は3月31日まで。
