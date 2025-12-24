モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは12月26日より、ポップアップストアでバッテリーをレンタルし、アパレルブランドTEECHIのヒーティングウェア「TMO ThermoStreamer」の温かさを体験できる新しいスタイルを提案する。

TEECHIの「TMO ThermoStreamer」は、ボトムスにウェアラブルヒーティングユニットを搭載したインナーパンツが付属したシリーズで、モバイルバッテリーに繋ぐことで“熱を着る”ことを可能にしたアイテム。

今回、「CHARGESPOT」と「TMO ThermoStreamer」のテクノロジーを掛け合わせることで、「寒いと感じたら、CHARGESPOTのバッテリーで温かさを借りる。充電が切れたら交換して温かさを継続。」という、新しい冬のライフスタイルが誕生。

12月26日より「ニュウマン横浜 7F NEWoMan Lab.」で開催されるポップアップストアに「CHARGESPOT」スタンドが特別に設置され、その場でバッテリーをレンタルし、「TMO ThermoStreamer」の温かさを体験することができるという。開催期間は2026年1月13日まで。