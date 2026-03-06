リクルートMUFGビジネスは3月2日、送金アプリ「エアウォレット」において、決済ブランド「COIN+」の残高をVisa加盟店で利用できるVisaプリペイドカード機能の提供を開始した。

エアウォレット

同機能により、COIN+残高を「使う・送る・受け取る・引き出す」全ての行為を、ひとつのアプリで完結できる資金管理体験を実現する。チャージ残高はVisa加盟店での決済に利用できるほか、余った残高は手数料無料で銀行口座へ出金することも可能。

本機能の提供開始を記念し、複数の特典を3月9日より順次提供する。

【U29限定】半額メガ還元祭

29歳以下を対象に、エアウォレットのVisaプリペイドカードで決済を行うと、毎日もれなく決済金額の半額をCOIN+残高として還元する特典を提供する。

開催期間は2026年3月9日～3月19日。事前エントリーは3月6日より開始している。1996年1月1日以降生まれで、本人確認済みかつリクルートID連携済みの利用者が対象。1日あたりの還元上限は2,000円、期間中の合計還元上限は10,000円となる。

リアルカード発行手数料キャッシュバック特典

リアルカード発行を検討している人を対象に、先着10万人へ発行手数料900円相当のCOIN+残高をキャッシュバックする特典を3月16日まで実施している。本特典は、2月13日より事前申し込み特典として開始し、現在はアンケート回答および発行申請を条件として実施している。

本特典への申し込みにより、後述の抽選特典において当選確率が最大3倍となる優遇特典もあわせて提供する。

抽選で50名に8.88万円分のCOIN+残高プレゼント

3月20日より、エントリーのうえ、エアウォレットのVisaプリペイドカード決済で期間中に合計5,000円以上決済した人を対象に、抽選で8.88万円分のCOIN+残高を進呈する特典を実施する。5,000円の利用ごとに1口として応募でき、利用額に応じて応募口数が増加する。応募口数の上限は設けていない。

詳細な参加条件や実施期間については、エアウォレットのアプリ内にて順次案内される。