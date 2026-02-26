EVERINGは3月10日、ファミリーマートとコラボした決済スマートリング「EVERING」(9,900円)をファミマオンラインで発売する。

EVERINGはVisaのタッチ決済に対応したプリペイド型スマートリング。専用アプリに登録したクレジットカードからチャージし、リングをかざすワンアクションで決済が完了。充電不要・防水仕様により、常時装着が可能な設計となっている。

今回、ファミリーマートとコラボした新色が数量限定で登場する。同社の象徴ともいえるブルーとグリーンの縞模様をホワイト基調のポップな配色と共に普段使いしやすい細かめストライプでデザインした。

パッケージにも、ブルーとグリーンの縞模様をモチーフとしたコラボ限定オリジナルデザインを施した。リユース可能なチャック付きビニールパッケージのため、ファミリーマートで買ったお菓子や小物を入れるもよし、モバイル充電器やEVERINGなどのガジェット収納に使うもよし。推しグッズの持ち運びにもピッタリなサイズとなっている。

ファミリーマートをモチーフとした特別パッケージ

販売申込期間は3月10日10:00～3月23日23:59まで。受取期間は2026年4月17日～4月30日。販売申込期間にファミマオンラインにてリングサイザーとクーポンを購入し、指のサイズを測定後、クーポン冊子に記載されたQRコードからクーポンコードを利用して注文する形式となる。