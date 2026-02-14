MMDLaboが運営するMMD研究所は2月13日、「推し活における個人間金銭取引と資金管理に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年1月23日～1月26日、15歳～69歳の男女10,000人を対象にインターネットで行われた。

推し活で個人間金銭取引がある割合は13.2%

15歳～69歳の男女10,000人を対象に、推し活と個人間金銭取引についてきいたところ、「推し活をしていて、個人間の金銭取引が発生することがある」が13.2%、「推し活をしているが、個人間の金銭取引が発生することはない」が17.9%となり、あわせて31.1%が推し活をしていると回答した。

推し活と個人間金銭取引の有無

次に、推し活で個人間金銭取引をしたことがある1,321人を対象に、個人間金銭取引の際に利用したことがある手段(複数回答可)と最も利用頻度が高い手段をそれぞれきいたところ、個人間金銭取引の際に利用したことがある手段は「スマホ決済・送金アプリ」が47.2%と最も多く、次に「仲介サービスを通した取引」が34.4%、「対面での現金の受け渡し」が29.9%となった。最も利用頻度が高い手段は「スマホ決済・送金アプリ」が32.2%と最も多く、次に「仲介サービスを通した取引」が19.2%、「対面での現金の受け渡し」が16.3%となった。

個人間金銭取引の際に利用したことがある手段と最も利用頻度が高い手段

推し活の個人間金銭取引で「スマホ決済・送金アプリ」を利用したことがある624人を対象に、自分と相手の使っているスマホ決済・送金アプリが異なって、困ったり面倒だと感じたことはあるかきいたところ、「困ったり面倒だと感じたことがある」が85.9%、「困ったり面倒だと感じたことはない」が11.1%となった。

次に、自分と相手の使っているスマホ決済・送金アプリが異なって、困ったり面倒だと感じたことがある536人を対象に、困ったり面倒だと感じた時の対応をきいたところ(複数回答可)、「自分が相手の希望する手段に合わせて、準備や対応をした」が52.4%と最も多く、次に「相手に自分の希望する手段に合わせて、準備や対応をしてもらった」が46.8%、「双方が使える別の手段を話し合って決めた」が28.5%となった。

「相手の身元がはっきりしている方が安心」約8割

推し活をしている3,108人を対象に、相手の身元がはっきりしている方が安心して個人間金銭取引できるかをきいたところ、「相手の身元がはっきりしている方が安心して取引できる」が78.8%、「相手の身元がはっきりしていなくても取引できる」が3.1%となった。

相手の身元がはっきりしている方が安心して個人間金銭取引できるかの有無

信頼できる個人間金銭取引手段

次に、相手の身元がはっきりしている方が安心して個人間金銭取引できる2,448人を対象に、個人間金銭取引において信頼できる手段をきいたところ(複数回答可)、「対面での現金の受け渡し」が49.4%と最も多く、次に「スマホ決済・送金アプリ」が41.4%、「仲介サービスを通した取引」が31.2%となった。

個人間金銭取引において信頼できる手段

個人間金銭取引で集金時に受け取りたい通貨

推し活をしている3,108人を対象に、推し活の個人間金銭取引で集金する際に、現金とデジタル通貨ならどちらで受け取りたいかきいたところ、「現金」が62.4%と最も多く、次に「デジタル通貨」が37.6%となった。

推し活の個人間金銭取引において集金時に受け取りたい通貨

次に、推し活の個人間金銭取引の集金時に現金で受け取りたい1,939人を対象に、現金で受け取りたい理由をきいたところ(複数回答可)、「現金を使いたいから」が28.0%と最も多く、次に「自分が普段使っていないアプリで受け取ると、残高の使い道に困るから」が23.2%、「相手がどのアプリを使っているか確認したり、IDを教え合うのが面倒だから」が22.3%となった。

現金で受け取りたい理由

推し活資金の管理方法

推し活をしている3,108人を対象に、推し活資金の管理方法をきいたところ(複数回答可)、「スマホ決済・送金アプリ」と「現金」が24.8%と最も多く、次に「銀行口座」が21.1%、「クレジットカードの利用枠・明細」が20.8%となった。

推し活資金の管理方法

続いて、年代別でみると、10代(n=407)、40代(n=587)は「現金」、20代(n=762)は「スマホ決済・送金アプリ」、30代(n=636)、60代(n=255)は「クレジットカードの利用枠・明細」、50代(n=461)は「銀行口座」がそれぞれトップとなった。