フジテレビ系バラエティ特番『国民的マジックの祭典 マジシャン日本一決定戦SP』が、14日(21:00～)に放送される。

この番組は、ジャンルの垣根を越え、現役最強と呼び声高い世界で活躍する日本人マジシャンたちが、技術とプライドをかけて対決する賞レース。審査員には、プリンセス天功、Dr.レオン、KiLa、緒川集人、桂川新平のレジェンドマジシャンたちが参加し、「テクニック」「演技構成」「オリジナリティー」「インパクト」の4項目でパフォーマンスを審査する。

そんな熱戦を彩るのは、MCの川島明(麒麟)、内田有紀、チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)。さらに、ゲストとして草なぎ剛、島崎和歌子、福本莉子を迎え、頂上決戦の模様を見届ける。

前回、幻想的で和風な世界観と物語性豊かな演技を披露したizumaの優勝で幕を閉じた『国民的マジックの祭典』。惜しくも準優勝となったJONIO、決勝進出を果たしながらあと一歩及ばなかったSORAをはじめ、才藤大芽、神保賢孝、Tokyo Tomo、野島伸幸、MiiNA、LUNA、もっさんら“プロ中のプロ”9人が、今回集結する。カードマジックやコインマジックをはじめ、趣向を凝らした多彩な演目が次々と披露される。

