フジテレビ系バラエティ特番『国民的マジックの祭典 プロが選ぶ最強マジシャン14連発』が、29日(21:00～)に放送される。

前回の放送(2025年3月23日放送)では、日本人マジシャン10人によるNo.1を決めたが、今回は対決形式ではなく、国内外で活躍するスーパーマジシャン14人がジャンルを超えたパフォーマンスを披露する。MCは川島明(麒麟)、チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)。進行は小室瑛莉子アナウンサー。ゲストには沢口靖子、草なぎ剛、中村ゆり、藤本美貴の4人が出演する。

出場するのは、技術を極限まで磨き上げたカードの魔術師・アルス、世界が認めた色彩美と“和”の幻想を融合させたマジシャン・izuma、新たな表現を生み出すスタイリッシュマジシャン・白百合慶祐、トークと技術で観客を魅了するエレガントマジシャン・SORA、笑いと不思議の融合で世界を驚かせるコンビ・キャラメルマシーン、精密機械のような手さばきで魅せる若き天才マジシャン・高橋匠、“不可能”を実現するコインマジック界の革命児・ポン太 the スミス、目の前で奇跡を連発するマジカルアーティスト・魔法使いアキット、一瞬で観客を魅了する超デンジャラスマジックの使い手・山口真吾、そして、匠の技術と軽快なトークで人気を集める注目のマジシャン・YOURIなど、今の日本マジック界をけん引する精鋭たちが勢ぞろい。

さらに、前回は審査員として出演したレジェンドマジシャン4人も、今回はパフォーマーとして参戦。マジックの“裏側”に切り込む禁断のキラートリック・KiLa、世界大会の公式審査員も務める日本が誇る伝説のマジシャン・Dr.レオン、“世界最高”の称号を8回受賞したスターマジシャン・緒川集人、そして「時給5000万円」の異名を持つ、生ける伝説・プリンセス天功。なお、プリンセス天功による地上波でのマジック披露は、近年では極めて貴重な機会となる。

ゲストのコメントは、以下の通り。

――収録を終えての感想をお聞かせください。

草なぎ「本当に楽しかったです！トップマジシャンの方々のマジックを目の前で見る機会なんてなかなかないので、どのマジックにも感動しました。それぞれ全く違うタイプのマジックを見ることができておもしろい番組だなと思いました」

沢口「マジックショーを生で拝見するのは初めてだったのですが、しかも特等席で見せていただいて、とても興奮しました。皆さんの素晴らしいパフォーマンスに圧倒されて、時間があっという間に過ぎてしまいました」

中村「素晴らしいマジックを観られたのはもちろんうれしかったのですが、マジシャンの皆さん同士がマジックを分析し合っている様子を間近で拝見できて、“こんな視点があるんだ”と、とても興味深かったです。ただマジックを楽しむだけでなく、マジシャンの皆さんの背景や想いにも触れることができて、すごく充実した時間でした」

藤本「皆さんすごすぎて見ているだけで疲れました（笑）。今回は“レジェンド”と呼ばれている皆さんのマジックも見ることができて、“なぜレジェンドと呼ばれているのか”が改めてわかりましたし、本当に感動しました」

――印象に残ったマジシャンを教えてください。

草なぎ「プリンセス天功さんとはこれまでにも何度か番組でご一緒させていただいていますが、今回さらにパワーアップされている感じがして、圧倒されました。エンターテインメントとして、まさに“締めを飾るにふさわしい”パフォーマンスだったと思いました。また、お手伝いさせてもらったSORAさん、KiLaさんのときは、間近で見られたので“見破ってやろう！”と思っていたんですけど謎すぎて（笑）。なんか悔しかったですね。でも、それだけ世界最高レベルの技術なんだと実感しました！」

沢口「Dr.レオンさんのトランプマジックは、スマートで本当に素晴らしかったですし、指名していただいて間近で拝見することができた緒川さんのマジックは、次から次へと凄技が繰り出されていて圧倒されました。そして、プリンセス天功さんのステージは、まさに“ショー”でしたね！優雅な音楽と迫力あるマジックの組み合わせが絶妙で、最後に人造人間が動き出したときには、本当に驚かされました（笑）」

中村「白百合さんのドーナツマジックでお手伝いをさせていただいたんですが、ただ“消える”“現れる”だけじゃなくて、煙が立ったり、香りがしたり、実際に温かくなってきている感覚もあって…。“ほんと何なの…？”って（笑）。終始、謎が深まるばかりでした（笑）」

藤本「ご一緒させていただいた、Dr.レオンさんですかね。間近で見ても本当に意味がわからなくて、“どういうこと…！？”の連続でした（笑）」

――番組を楽しみにしている視聴者の方へメッセージをお願いします。

草なぎ「視聴者の皆さんも、僕たちと同じように目の前でマジックが起きているような感覚で楽しめると思います。ぜひ一緒に驚いて、ワクワクしていただけたらうれしいです！」

沢口「とにかく皆さん素晴らしくて、それぞれの方の魅力がしっかり伝わってきました。マジックが本当にお好きで、小さい頃から努力されてきたんだなと感じて、私自身も“練習の大切さ”を改めて実感しました。どのマジックも素晴らしいので絶対に見逃さないでください！必見です！」

中村「出演されるマジシャンの皆さん、それぞれ個性がまったく違うので、毎回新鮮な驚きがあると思います。一緒に驚いて、楽しみましょう！」

藤本「これほど豪華なマジシャンの方々が勢ぞろいする番組は、ここでしか見られないと思います！ぜひ、ご家族で楽しんでいただけたらと思います！」

【編集部MEMO】

プリンセス天功は前回の収録後、「もうすごく楽しませていただいたっていうのが本音ですね! みなさんがこの時のために自分の技術を磨いてくるので、パーフェクトなものを見せていただいたし、心が伝わるし、最高に楽しかったです!」と声を弾ませていた。

