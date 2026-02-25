三井住友カードは2月24日、「三井住友カード Visa Infinite」を対象とした2つの新規入会キャンペーンを開始した。

三井住友カード Visa Infinite

同カードは、「Infinite Potential, Infinite Value"無限の可能性が、無限の価値を生み出す。"」をコンセプトに、最上位ランクにふさわしい、「高い経済合理性」や、数々のプレミアムサービス、異次元の多様な体験価値を提供している。今回、同カードを対象とした2つの新規入会キャンペーンを実施する。同キャンペーンと新規入会&利用特典を併せて条件達成すると、最大で17万円相当ものポイントが進呈される。

新規入会&利用特典で50,000ポイント

対象期間中に本会員カードへ入会し、2026年3月31日までに合計200万円(税込)以上の利用すると、プラス50,000ポイントが進呈される。申込期間、発行期間、利用期間はいずれも2026年2月24日～3月31日までとなる。

新規入会&税金納付で最大20,000ポイント

対象期間中に本会員カードの入会後、2026年3月31日までの税金納付の利用金額に2%を乗じた金額相当のポイント(最大20,000円相当)を進呈する。申込期間、発行期間、利用期間はいずれも2026年2月24日～3月31日まで。