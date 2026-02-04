三井住友カードは2月・3月、「三井住友カード SPECIAL MONTHS」と題し、多彩なキャンペーンを実施している。

三井住友カード SPECIAL MONTHS

進学・就職・転居など、新たな生活が始まる2～3月に合わせ、買い物や宿泊をもっとおトクに感じてもらうため、同社ではさまざまなキャンペーンを実施している。対象カードや詳細な条件は、各キャンペーン・サービスサイトで確認できる。

2の付く日にVクーポン利用でVポイント最大20%還元

2月28日までの期間中、エントリーのうえ2の付く日にVクーポンを利用すると、Vポイントが最大20%還元される。

Vポイント祭 えらべる特典プレゼントキャンペーン

4月21日まで、「Vポイント祭 えらべる特典プレゼントキャンペーン」を実施している。対象カードで「Vポイントコース」または「HELLO KITTY コース」を選択のうえエントリーすると、ハローキティの「オリジナルスマホ用壁紙」がもらえる。さらに、対象カードで期間中、合計5,000円(税込)以上すると、選べる特典が当たる。Vポイントコースでは、「Vポイント 10,000円相当」が1,000名に、HELLO KITTY コースでは、「サンリオピューロランド デイパスポートペアチケット＋オリジナルステッカー」が1,000名に用意されており、副賞として「Vポイント 50円相当」が100万名に当たる。

Vトリップでのホテル利用で最大20%還元

プラチナプリファード会員およびゴールド会員限定で、「Vトリップ」でのホテル利用でVポイントがもれなく9%、最大20%還元されるキャンペーンも展開している。

予約対象期間は2026年2月28日まで、宿泊対象期間は2026年3月31日チェックアウト分までとなる。

Vトリップ内でVpassIDを設定し、期間中に同サイトで国内または海外ホテルを予約のうえ対象カードで決済、期間内に予約したホテルのチェックアウトを完了することが参加条件となる。

対象カードや達成条件の状況によってポイントの還元率は異なる。キャンペーンの詳細はホームページで確認を。

ホームセンターなどでVポイントが当たる

2月1日～2月28日まで、対象のホームセンターやインテリアショップでの利用で「Vポイント 5,000円相当」が1,000名に当たるキャンペーンも実施している。

対象店舗のVクーポンを獲得したうえで、店舗にて対象カードを用いて一会計250円(税込)以上の買い物をすることが条件となる。

航空・鉄道・バス利用でVポイントが当たる

2月28日まで、航空・鉄道・バスの利用を対象としたキャンペーンを実施している。

対象の航空・鉄道で合計1万円(税込)以上利用する度に1口の応募となり、抽選で2,000名に5,050ptがプレゼントされる。さらに、前述の条件を満たしたうえで、対象のバス会社にてVisaのタッチ決済で乗車すると、もれなく500ptが贈られる。