ハーゲンダッツ ジャパンは、2025年12月9日に「2025年発売 ハーゲンダッツ フレーバー」に関する調査の結果を発表した。同調査は、月に1回以上ハーゲンダッツを食べる全国10代～60代の男女300名を対象に、2025年11月にインターネット形式で実施したもの。

新商品「食べたい」と思うフレーバーランキング

「2025年に発売されたハーゲンダッツ新商品のうち、"食べたい"と思うフレーバー」について尋ねると、ミニカップ「ガナッシュショコラ」(24.0%)が1位を獲得した。同商品を選んだ理由を問うと、「ハーゲンダッツのチョコレート系はいつも期待を裏切らない、見た目から美味しそう」(女性30代)や「濃厚なガナッシュのコクと、パリッとしたチョコレートの食感が絶妙なバランスで、満足感が非常に高いため」(男性30代)などの声が上がった。

次いで、2位にはクリスピーサンド「タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～」(9.7%)、3位にミニカップ「悪魔のささやき チョコレート」(9.3%)、4位にミニカップ「天使のおさそい ホワイトチョコレート」(9.3%)、5位にバー「ザッハトルテ」(7.7%)がランクイン。

2位のクリスピーサンド「タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～」を選んだ理由として、「りんごの香りが豊かで美味しい。パリパリのクリスピーの食感が良い」(女性60代)や「サクサクで独特の味が美味しいから」(男性10代)などの声が上がった。

3位のミニカップ「悪魔のささやき チョコレート」および4位のミニカップ「天使のおさそい ホワイトチョコレート」を選んだ理由としては「コクのあるチョコレートの味わいが楽しめそうだから」(女性50代)、「チョコレートが大好きな私にとってフレーズに惹かれるものがあった」(男性10代)などの声が上がった。

定番商品また食べたいフレーバーランキング、1位はミニカップ「バニラ」

ハーゲンダッツの定番商品 また食べたいフレーバーランキング

「ハーゲンダッツの定番フレーバーのうち、また食べたいと思うフレーバー」について聞いたところ、1位はミニカップ「バニラ」(22.7%)が選ばれた。

次いで、2位はミニカップ「ザ・ミルク」(22.3%)、3位はミニカップ「クッキー&クリーム」(15.7%)、4位はミニカップ「ストロベリー」、5位はミニカップ「ラムレーズン」がランクイン。

また、ハーゲンダッツファンの88.7%が「気分によって食べるフレーバーを変えている」と回答。「バニラ」「ザ・ミルク」「グリーンティー」は「リラックスしたいとき」、「クッキー&クリーム」「ストロベリー」は「なんとなく甘いものが食べたいとき」、「ガナッシュショコラ」「マカデミアナッツ」は「自分にご褒美をあげたいとき」、「ラムレーズン」は「一人だけの時間を楽しみたいとき」がそれぞれ最も多い回答となった。

定番フレーバーから選ぶ、"手土産に送りたい"5選|

年末年始に大人数で集まる際、定番ミニカップから手土産として5つ選ぶならどのフレーバーにするかを尋ねたところ、「バニラ」「ザ・ミルク」「ガナッシュショコラ」「ストロベリー」「グリーンティー」の組み合わせが14.0%と、最も多い結果となった。

中でも、「バニラ」を選んだ人は約9割にものぼり、「バニラは絶対に必要だと思ったから」「やっぱり王道のバニラはないと締まらないから」といった声も寄せられた。