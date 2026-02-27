ファミリーマートは2月27日、「コンビニエンスウェア」の新商品を全国のファミリーマートで順次発売する。

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。ブランド立ち上げから5周年を迎える2026年春夏の新作は、同社45周年の記念カラーアイテムを発売するほか、シーズンカラーを定番アイテムに落とし込み、春の訪れを色鮮やかに彩るラインアップが揃った。

創立45周年を記念した商品

45周年記念カラーとして、1980年代までシンボルマークとして使用されていた「太陽と星」とファミリーマートカラーを配色した「ラインソックス」(429円)、「今治タオルハンカチ」(698円)が3月6日に登場する。ソックスは男女兼用。足底はパイル編みの肉厚仕様。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様となっている。

シーズンカラーの新商品も

2026年春夏のシーズンカラーを配色した「ラインソックス」(429円)や、「ショートソックス」(429円)も2月27日に発売された。ラインソックスは男女兼用で、カラーはホワイトとブラックの2色。

ショートソックスは紳士・婦人用からユニセックスへ変更。つま先、かかとには補強糸を使用し、耐久性を高めた。カラーはエメラルドブルー、ライムイエロー、キャロット、ひすい、むらさき、ローズピンク、しろ、グレーミックスを用意している。

「パイルソックス2足組」(798円)と、「ボクサーパンツ」(880円)も2月27日に発売された。どちらも抗菌防臭加工でニオイにくい仕様となっている。

やわらかさを追求した高吸水の「フェイスタオル」(1,089円)は、抹茶・よもぎリバーシブル、みかん・ピンクグレープフルーツリバーシブルの2色。「バスタオル」(2,189円)は抹茶・よもぎリバーシブルを展開する。2月27日発売。

2026年春夏のシーズンカラーを配色した「今治タオルハンカチ」(698円)も3月6日に発売される。カラーは2026 春の色 グラデーション、ドット/ホワイト・マリン、マリンボーダー、オートミール・コンビニストライプを展開する。