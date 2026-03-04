バンダイは、サンリオキャラクターズの『ポムポムプリン』がモチーフのたまごっちnano「POMPOMPURIN Tamagotchi」を4月11日に発売する。ラインナップは、「POMPOMPURIN Tamagotchi マジカルピンク ver.」「POMPOMPURIN Tamagotchi ベーシックオレンジ ver.」の2種類で、価格はいずれも2,860円。

4月11日発売「POMPOMPURIN Tamagotchi マジカルピンク ver.」「POMPOMPURIN Tamagotchi ベーシックオレンジ ver.」(2,860円)

「POMPOMPURIN Tamagotchi」は、プリンと一緒にたまごっちをお世話できるたまごっちnano。お世話の仕方によってどのたまごっちに成長するかが決まる。

プリンがおやつを持ってきてくれたり、お掃除をしてくれたり、一緒にたまごっちをお世話することができ、上手にお世話できるとプリンから素敵なプレゼントがもらえることも。ミニゲームは「ダンシング♪」「どんぐり拾い」「クッキング」の全3種類を収録。パーフェクトクリアで特別な演出を見ることができる。

「POMPOMPURIN Tamagotchi マジカルピンク ver.」

「POMPOMPURIN Tamagotchi マジカルピンク ver.」は、お花が満載の30周年特別デザイン。

「POMPOMPURIN Tamagotchi ベーシックオレンジ ver.」

「POMPOMPURIN Tamagotchi ベーシックオレンジ ver.」は、オレンジカラーのプリンらしいデザイン。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663395 (C)BANDAI