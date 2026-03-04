バンダイは、同社のカプセルトイブランド「ガシャポン」の魅力を体感できるトレインジャック企画「ガシャポントレイン」をJR東日本の山手線で3月17日まで運行する。

今回の企画では、山手線2編成の車内を活用し、ガシャポンの魅力を体感できるコンテンツを展開。人気IPの特別ビジュアルをはじめ、ガシャポンの歴史や自動販売機、商品に関する知識を問う「ガシャポン検定」、ガシャポン初の公式ソング「ガシャPOP」のミュージックビデオ放映など、多彩な企画を車両全体で実施している。

「ガシャポン検定」は2023年と2024年に実施されたオリジナル検定コンテンツで、基礎からマニアックな内容まで幅広く出題。今回、トレインジャックの一環で、過去問と最新の問題を盛り込んだ全13問をドア横広告やデジタルサイネージで展開している。ガシャポン初の公式ソング「ガシャPOP」のミュージックビデオも車内デジタルサイネージで放映。ハンドルを回す高揚感やカプセルを開ける瞬間のときめきなど、ガシャポンならではの体験を歌詞に込めた楽曲で、ダンスグループ「パワーパフボーイズ」がオリジナルダンスを担当している。







車体広告の一例

中吊り広告の一例

なお、運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がある。最終日は撤去作業のため、運行しない場合もあるとのこと。あわせて編成や運行情報について、JR東日本および駅係員に問い合わせることも控えるよう呼びかけている。