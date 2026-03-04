「顔色をうかがいながら、あの人だけ笑ってないみたいな……」

発言はしないのに、全員がその人の顔色をうかがっている――。お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が2月18日更新のYouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』動画で語ったのは、会議で密かに抱いていた違和感だった。

又吉直樹

“謎の偉い人”の存在で「円滑に進みにくくなる」

又吉は、「どの仕事にもあると思うんですけど……」と前置きしながら、「会議とか何かを作るとき、一言も発することなく、1番端っこに座ってて。だけど間違いなく、この人が1番年次上なんやろうな、上司なんやろうなっていう謎の偉い人いるじゃないですか。あれ何なん?」と苦笑い。続けて、「その会議に関しては、何も出さへん」とぼやき、「統括みたいなことなんですか? いつその人は実力を発揮するんですか? 何かトラブルが起こったときに出番が来るんですか?」と疑問を呈した。

「キャリアが1番長くて、先輩みたいな雰囲気の人が黙っていることによって、全員発言するのが難しくなる」と指摘した又吉。“謎の偉い人”が会議に同席することによって、「円滑に進みにくくなる」といい、「顔色をうかがいながら、あの人だけ笑ってないみたいな」と吐露。他の人が気を使っている場面をたびたび目にするそうで、「ずっと様子うかがいながらしゃべって。笑ってないから、“アカンかったんかな……?”とか。いろいろ決まってたのに、“でも違うんですかね……?”とか」と打ち明けた。

一方で、「もしかしたらやさしさで。自分が出しゃばって、“こうしよう!”って言ったら、それで決まっちゃうかもしれないから」「自由にやってもらおう! みたいなことで、やってくれてるのかも」と想像した又吉だったが、「もうちょっと楽しくしてほしい。何か言ってほしい」と懇願。「“自分はこういう立場で、今回のプロデューサーなんですけど。みなさんのやりたいことを実現できたらと思ってるので。もう本当に好きにどんどん出してください!”みたいに言ってくれたらいいんですけど」と要望を伝えていた。