大創産業が展開する「THREEPP」は2月下旬から、ディズニーキャラクターのデザインを起用したシリーズを全国の店舗(一部除く)で順次発売している。

ディズニーキャラクターデザインシリーズ

今回のシリーズでは、「おしゃれキャット」のマリーをはじめ、「101匹わんちゃん」、そして近年注目を集める「シンデレラ」のルシファーなど、個性豊かなキャラクターたちの魅力を大人可愛い世界観で表現した。

「おしゃれキャット」マリーシリーズ

ファッション雑貨からアロマ、ランチグッズまで、暮らしのあらゆるシーンをマリーと一緒に楽しめる約40種を展開する。「甘いティーサロン」をテーマにしたフェミニンなデザインで、ファン待望の「おてんばな表情」もデザインに採用されている。

「101匹わんちゃん」シリーズ

落ち着いたくすみカラーのネックピローやポーチ、トラベルタグなど旅行や移動の時間をスマートに、楽しく彩るトラベルグッズ約10種が登場する。

「シンデレラ」ルシファーシリーズ

ルシファーの季節を問わず使えるスパバッグやポーチなど6種のバスシリーズを展開する。メッシュポーチは肉球部分の刺繍がポイント。同シリーズは今後も新作が登場予定だという。

