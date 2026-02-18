くりこは3月17日に、3号店となる「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」(愛知県名古屋市中区栄3-29-1西館B1階)常設店舗をグランドオープンする。

ちいかわ焼き

「ちいかわ焼き」の販売店舗では、「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げたもの。

2025年4月7日に「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」が、2025年11月25日に2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」がオープンした。今回、3号目となる常設店舗「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」が3月17日に愛知・名古屋にオープンする。

店舗は、えんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザイン。オープンを記念して、名古屋PARCO店限定で3月17日より新しい味(いちご、あずきバター、チーズ)のちいかわ焼きを提供する。

「ちいかわ(いちご)」は、甘酸っぱい果肉入りのとちおとめクリームにミルクを入れてマイルドに仕上げた商品。

「ハチワレ(あずきバター)」は大粒小豆のあんこに、北海道産バターを入れて仕上げた商品。

「うさぎ(チーズ)」はフランス原産のカマンベールチーズパウダーを使用した、ほんのり塩味でコクのあるクリームを包んだ商品。

同店のメニューには、ちいかわ(小倉あん)、ハチワレ(クリーム)、うさぎ(チョコ)が1個ずつ入った「Aセット」(1,050円)、ちいかわ(いちご)、ハチワレ(あずきバター)、うさぎ(チーズ)が1個ずつ入った「Bセット」(1,050円)、そしてAセットとBセットが入った「Cセット」(2,100円)のラインアップがある。

なお、1人につき最大6個まで(最大3個セット2つ、または6個セット1つ)の購入となる。また、ちいかわ焼きはオンラインショップでも販売している。

また、新しいオリジナルグッズがちいかわ焼き店全店に登場。

グッズは「ちいかわ焼き 店員さんなマスコット」(各1,870円)や「ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット」(各770円)、「ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー」(各770円)、「ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー」(各330円)、「ちいかわ焼き 折り畳みエコバッグ」(1,760円)、「ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着」(1,320円)、「ちいかわ焼き ミニのぼり」(1,320円)などが取り揃えられている。

なお、グッズは1人1点までの購入となる。

(C)nagano