守備中、コーチが「前に来い」とジェスチャー。しかし糸井嘉男氏が見せたのは、まさかの行動だった——。ベンチが騒然となった天然エピソードを、杉谷拳士氏が証言。「ハプニングだらけで毎回面白かった」と振り返った。

杉谷拳士氏

糸井嘉男氏のまさかの行動に騒然

YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で2月20日に公開された動画では、日本ハムでチームメイトだった糸井嘉男氏をゲストに迎えた。

「糸井嘉男が今の侍ジャパンのコーチになるなら、どのポジションが最適?」という話題で、糸井氏は「思うんだけどさ、侍ジャパンで教えることってあんまりないよね。超一流が揃うわけよ。それにああだこうだってあんまり言えないよね」と持論を展開。

杉谷氏が「ポジショニングとかデータも出てますからね」と応じると、糸井氏も「そう、ポジショニング言ったり。それぐらいじゃない?」と続けた。

そこから杉谷氏が「当時、覚えてますか?」と切り出し、糸井氏の現役時代の守備についての話題へ。杉谷氏は「清水さん(コーチ)が『嘉男! 嘉男!』って前に来い、前に来いってこうやって(ジェスチャーで)やってたんですよね。そしたら嘉男さん、帽子とって手を振ってたんですよ。全員がベンチで『おい、どういうことだあれって』『おい、嘉男! 前だよ、前!』ってやってんのに手を振ってて」と、糸井氏がコーチのジェスチャーを勘違いし、前に出る代わりに手を振ったことに当時、ベンチが騒然となったと明かした。

当時を振り返り改めて「何やってんですか? 本当に」と苦笑する杉谷氏に対し、糸井氏は「ほんま?」と記憶が曖昧な様子を見せつつ、「やばいね、それ」と爆笑。最後に杉谷氏は「もうね、ハプニングだらけで毎回面白かったですもん」と当時を懐かしんでいた。