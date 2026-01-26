元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳士氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で公開された動画に出演。体の大きさに驚いた選手を明かした。

杉谷拳士氏

「あんなに体デカいの?」

杉谷氏が「こんちゃん、武岡(龍世)選手が初参加っておっしゃってましたけど……」と切り出し、「あんなに体デカいの?」と目を丸くすると、近藤健介も「僕もびっくりしました。言いましたもん。ユニフォームを着てたら細いイメージがあったんで」「で、いざ挨拶に来たら、デカっ! と思って。肩とか胸板とか」と共感した。

さらに、杉谷氏が「スイングさ、めっちゃ良くない?」と伝えると、近藤は「めっちゃいいですよ」と同意しつつ、「わかるんですか(笑)?」と茶目っ気たっぷりに確認。

これに杉谷氏は「めちゃくちゃ選手は見てるの! 自分ができないだけで、めちゃくちゃ選手は見てるの!」と反論して、笑いを誘いつつ、「この選手のスイング間違いないって。それができなかっただけだから。たくさん見てきてるから」と説明すると、近藤も「なるほどね」とうなずいていた。