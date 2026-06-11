楽天、巨人に8点リードで後半戦へ
楽天は1回裏に4点、2回裏に1点、6回裏に3点と着実に得点を重ね、巨人を8点差で突き放した。マッカスカーは1本塁打4打点と打線を牽引。辰己、渡邊も打点で貢献し、後半戦に弾みをつけた。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|60
|33
|25
|2
|.569
|-
|2
|阪神
|58
|32
|25
|1
|.561
|0
|3
|ヤクルト
|60
|32
|27
|1
|.542
|1
|4
|DeNA
|60
|25
|33
|2
|.431
|8
|5
|広島
|57
|21
|33
|3
|.389
|10
|6
|中日
|60
|21
|38
|1
|.356
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|61
|37
|22
|2
|.627
|-
|2
|ソフトバンク
|59
|35
|24
|0
|.593
|2
|3
|オリックス
|60
|32
|27
|1
|.542
|5
|4
|日本ハム
|62
|33
|29
|0
|.532
|5
|5
|ロッテ
|60
|28
|30
|2
|.483
|8
|6
|楽天
|59
|21
|37
|1
|.362
|15