あきんどスシローは、クリエイター・可哀想に!氏とコラボをし、キャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が登場する商品を10月8日より全国のスシローにて販売する。

今回、スシローで寿司を楽しむことはもちろん、寿司と一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、クリエイター・可哀想に!氏とコラボをし、SNSを中心に人気を博すキャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が登場する商品を販売する。スシローでは、2023年11月に健気なかわいさでSNSを中心に人気を博す「おぱんちゅうさぎ」とのコラボ商品を販売した。今回は「おぱんちゅうさぎ」に加えて、ヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」も登場する商品を、前半と後半で内容を変えて提供する。

10月8日からの前半には、まぐたくおはぎにくるりとイカをのせ、ふわふわのおぱんちゅうさぎの姿を表現し、コラボ限定ピック(全10種)が付く「まぐたくおはぎ(イカのせ)」(220円〜)と、秋らしく北海道産のかぼちゃペーストにクリームチーズを使用し、見た目もかぼちゃそっくりで、コラボ限定ステッカー(全10種)が付く「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」(330円〜)が登場する。

さらに、コラボ限定つみあげフィギュア(全3種)がつく「ぷちローセット」(600円〜)や、持ち帰りネット注文限定で、コラボ限定すし皿(全3種)付きの持ち帰りセットも用意している。

いかとえびのバジルチーズ炙り 可哀想に!コラボ限定ピック付き

10月22日からの後半には、コラボ限定ピック(各全10種)付きの寿司とスイーツが登場。

いかとえびの寿司にチーズとバジルソースをトッピングして炙った「いかとえびのバジルチーズ炙り」(220円〜)に加え、秋を満喫する芋づくしの「お芋すぎるパフェ」(370円〜)とパリッとした食感が楽しめる「ひんやり焼き芋ブリュレ」(350円〜)、さつまいもの甘みとおいしさを最大限に引き立てた「お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ」(350円〜)が楽しめる。

その他、前・後半で異なるコラボ限定マスコット(各全4種)付きのソフトドリンクが登場するほか、コラボ限定グッズやスシローで使用できるお食事券が抽選で当たるSNSキャンペーン、寿司と一緒にスシローの店舗も楽しんでもらうため、スペシャルコラボ店舗の展開も実施する。スペシャルコラボ店舗は、東京都、神奈川県、千葉県、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県の合計8店舗で展開予定。