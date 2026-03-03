ローソンは3月3日より、女性が不足しがちな鉄分を摂りやすい商品2品の値引きアプリクーポンを配信している。

厚生労働省によると、日本女性の約40%、とくに20代～40代の女性の約65%が「貧血(鉄欠乏性)」もしくは「かくれ貧血」であると言われている。一方で、日本女性は必要量の6割ほどしか鉄分を摂取できていないという。

こうした状況を踏まえ、国連が定める3月8日の「国際女性デー」に合わせて、ローソンでは鉄分を摂りやすい商品2品の値引きアプリクーポンを配信することに。クーポンは、チルド飲料「1食分の鉄分が摂れるココア」(198円)の30円引クーポンと、ナチュラルローソン菓子「マルチビタミンが摂れるミニオールレーズン」(168円)の20円引クーポンの2種類となっている。

また、経済的な理由などから生理用品を購入できない状態にある「生理の貧困」が社会課題となっている状況を受けて、対象の生理用品(ナプキン各種 計18品)を2個同時購入で、税込価格から50円値引きするキャンペーンも開催している。

「1食分の鉄分が摂れるココア」および「マルチビタミンが摂れるミニオールレーズン」のアプリクーポンの配布期間は、3月3日～9日。生理用品の値引き期間は3月3日～30日まで。