ローソンは2月24日より、JALグループの客室乗務員・機内食開発チームが監修したスイーツ・フライドフーズ・菓子の計12品を、全国の「ローソン」にて発売する。

プレミアムロールケーキ 8品

全国8エリアにて、地域の名産等を使用した「プレミアムロールケーキ」が各エリアのローソンに登場する。価格はいずれも268円。

北海道「海道産ハスカッププレミアムロールケーキ」



北海道産ハスカップ(ジャム・ペースト)、北海道産生クリームを使用した甘酸っぱい味わいの“ハスカップクリーム”と、濃厚な味わいと乳本来の風味のある北海道産クリームチーズを使用した“レアチーズクリーム”を、ふんわり食感の生地で巻いている。北海道エアシステムの客室乗務員が監修。

東北6県・新潟県「ババヘラ風プレミアムロール ケーキ(苺×バナナ)」



鮮やかなピンク(イチゴ味)と黄色(バナナ味)のアイスをまるでバラの花のように盛り付けた秋田の名物アイス“ババヘラアイス”の味わいをイメージしたプレミアムロールケーキ。北海道エアシステムの客室乗務員が監修。

関東「クリームあんみつ風プレミアムロールケーキ」



東京が発祥の地といわれているあんみつの味わいをイメージし、黒蜜寒天の上に、北海道産生クリームを使用したコクのあるクリームを絞り、北海道産小豆を使用した上品な甘さのこしあん、みかん、きなこ求肥をトッピングしている。監修は日本航空の客室乗務員。

中部「あんバタートースト風プレミアムロールケーキ」



愛知で人気の“あんバタートースト”の味をイメージし、北海道産生クリームを使用したコクのあるクリームの上に、北海道産小豆を使用した上品な甘さのこしあん、バターをON。スポンジ生地の焼き目を外側にすることで、トーストの焼き目を表現している。日本航空の客室乗務員による監修。

近畿「ミックスジュース風プレミアムロールケーキ」



大阪で人気の“ミックスジュース”の味をイメージし、北海道産生クリームを使用したコクのあるクリームの上に、酸味と甘みが特長のミックスジュースクリームを重ね、ふんわり食感のスポンジ生地で巻いている。ジェイエアの客室乗務員が監修。

中四国「瀬戸内レモンと木頭ゆずプレミアムロールケーキ」



芳醇な香りと酸味の強さが特長の徳島県産木頭ゆずを使用した“ゆずクリーム”と、マイルドな酸味とコク深い豊かな風味が特長の瀬戸内レモンを使った“レモンクリーム”に、ゆずレモンをトッピングし、ふんわり食感のレモン風味の生地で巻いている。監修はジェイエアの客室乗務員。なお、島根県の一部地域、山口県は除く。

九州「白くま風プレミアムロールケーキ」



鹿児島のご当地アイス“白くま”の味をイメージし、練乳クリームをスポンジ生地で巻き、苺ソース・みかん・パイン・かのこをトッピング。日本エアコミューターの客室乗務員による監修。なお、販売地域には、島根県の一部地域、山口県も含まれる。

沖縄「黒糖&紅茶 プレミアムロールケーキ ～多良間島黒糖使用～」



紅茶クリームと、深いコクと強い甘みが特長の多良間島黒糖を使用した黒糖クリームを、紅茶風味のスポンジ生地で巻き、天面に黒糖ソースとアーモンドを盛り付けたロールケーキ。監修は日本トランスオーシャン航空と琉球エアーコミューターの客室乗務員。

フライドフーズ 3品

ローソン(左から)からあげクン オニオンコンソメスープ味、Lチキ オニオンコンソメスープ味、Lから オニオンコンソメスープ味 4個

フライドフーズのコーナーでは、JAL国際線で提供されている“オニオンコンソメスープ”の味わいを再現した、「からあげクン オニオンコンソメスープ味」(298円)と「Lチキ オニオンコンソメスープ味」(259円)、「Lから オニオンコンソメスープ味 4個」(298円)が登場する。

菓子 1品

また、JAL機内食で人気の飲料「スカイタイム」と独特の食感が特長のグミ「UHA味覚糖 コロロ」がコラボした「コロロ SKYTIME味(ももとぶどう) 40g」(160円)が、JALの飛行機をデザインしたパッケージ(2種)に入って、菓子コーナーに登場する。