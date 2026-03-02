ローソンは3月3日より、2種の三角パイを全国の「ローソン」にて販売している。
「ゴロっとりんごの三角アップルパイ」は、ごろっとしたりんごと、なめらかなくちどけのカスタードの相性が抜群の一品。価格は181円。
「とろ〜りチーズの三角ミートパイ」は、とろ〜りとしたチーズソースと、肉の旨みを味わえるミートフィリングがたっぷり詰まった一品。価格は192円。
