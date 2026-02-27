ローソンは2月24日より、創業50周年を記念してコーポレートカラーのブルーにちなんだ商品を販売する「しあわせを呼ぶ青いフェア」をスタートしています。

お菓子やアイス、飲料、即席麺など、ブルーに絡めたパッケージが集結すると圧巻のビジュアル! ラインナップは次の全10品です。

・しあわせを呼ぶ青いいちごミルク(258円)

・しあわせを呼ぶ青いノアール リッチミルククリーム(194円)

・不二家 ミルキー しあわせを呼ぶ青いコーラ味(194円)

・青いチョコミント(194円)

・ハリボー 青いハリボー ハッピーバーサリー (214円)

・カルビー 青いじゃがりこ シーフード味(210円)

・エースコック スーパーカップ1.5倍 青い海の味 クリーミーシーフード味ラーメン(328円)

・しあわせを呼ぶ青いベビースターラーメン うましお味(160円)

・チロルチョコ しあわせを呼ぶ青いラムネもち袋 5個入(108円)

・森永製菓 しあわせを呼ぶ青いハイチュウ ソーダ味(248円)

中でも特に印象的だったものをピックアップしてご紹介します。

しあわせを呼ぶ青いいちごミルク

いちごミルクって薄ピンク色の飲み物だよね……? と、購入前に思わず二度見してしまった「しあわせを呼ぶ青いいちごミルク」(258円)。一見、いちごミルクの要素が見られないので、どんな味わいなのか気になります。

たっぷりコップ1杯分

コップに注いでみると、並々と1杯分。カップの中にはいちごの果肉がたくさん入っていて、味わいはしっかりと甘さのあるいちごミルクでした!

爽やかなブルーのビジュアルとのギャップが大きく、話題になること間違いなしの1品です。

手が止まらなくなる塩気のある青いお菓子

カルビー 青いじゃがりこ シーフード味(210円)、しあわせを呼ぶ青いベビースターラーメン うましお味(160円)

しょっぱいおやつシリーズにもご注目!

2024年にローソン店舗限定商品として初登場「カルビー 青いじゃがりこ シーフード味」(210円)は、驚きの見た目と魚介のうま味を詰め込んだ味わいがSNSを中心に話題になりました。人気を博したことから、昨年に続いて待望の再販となったのだとか!

「しあわせを呼ぶ青いベビースターラーメン うましお味」(160円)は、麺の色と共に、いつも赤色の「ホシオくん」の衣装がブルーに。今だけの特別仕様です。

ちょうど良い塩気で手が止まらない

やや緑がかったブルーの見た目はインパクト大! どちらもちょうど良い塩加減で、ついつい手が伸びてしまうおいしさです。じゃがりこは、定番のラインナップよりも塩気がやや塩強く感じられ、魚介類のエキスが染み込んでいるようでした。

ミルキーやノアールもブルーに変化!

甘いお菓子が大集結

最後に、「しあわせを呼ぶ青いノアール リッチミルククリーム」(194円)、「チロルチョコ しあわせを呼ぶ青いラムネもち袋 5個入」(108円)、「森永製菓 しあわせを呼ぶ青いハイチュウ ソーダ味」(248円)、「不二家 ミルキー しあわせを呼ぶ青いコーラ味」(194円)などの甘いおやつもご紹介します。

どれも、普段見慣れているものと違って鮮やかなブルーが印象的!

中まで真っ青のハイチュウ

中の包装まで青!

ハイチュウは中まで真っ青、ノアールは中の包装までブルーでした! ハイチュウやチロルチョコは、爽やかな見た目の通りラムネ味に仕立てられていますが、ノアールは通常品と同じくクリーム味、ミルキーにいたっては、コーラ味になっているのだそう。

ミルキーは、ひと口食べるとコーラの香りが口いっぱいに広がり、やわらかで甘いミルキーの余韻が残る不思議な感覚でした。コーラ味なのに甘いミルキー!? といった印象で、一見ソーダ味にも思える見た目とのギャップも楽しめます。

期間限定! ブルーの食べ物が大集合

見慣れたお菓子や飲み物が、“ブルー”に大変身。最初は「どんな味なの?」と少し構えてしまうものの、実際に食べてみると、どれも親しみのある安心のおいしさでした。

視覚と味覚のギャップを楽しめるのはもちろん、写真に撮りたくなるインパクトも抜群。話題性もあり、家族や友人との会話が弾みそうです。

創業50周年を彩る、今だけの特別なブルー。店頭でずらりと並ぶ様子は圧巻です! 期間限定の“しあわせを呼ぶ青い”体験、あなたも味わってみては?