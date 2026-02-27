ローソンは2月24日より、創業50周年を記念してコーポレートカラーのブルーにちなんだ商品を販売する「しあわせを呼ぶ青いフェア」をスタートしています。

  • ローソン「しあわせを呼ぶ青いフェア」開催中

お菓子やアイス、飲料、即席麺など、ブルーに絡めたパッケージが集結すると圧巻のビジュアル! ラインナップは次の全10品です。

・しあわせを呼ぶ青いいちごミルク(258円)
・しあわせを呼ぶ青いノアール リッチミルククリーム(194円)
・不二家 ミルキー しあわせを呼ぶ青いコーラ味(194円)
・青いチョコミント(194円)
・ハリボー 青いハリボー ハッピーバーサリー (214円)
・カルビー 青いじゃがりこ シーフード味(210円)
・エースコック スーパーカップ1.5倍 青い海の味 クリーミーシーフード味ラーメン(328円)
・しあわせを呼ぶ青いベビースターラーメン うましお味(160円)
・チロルチョコ しあわせを呼ぶ青いラムネもち袋 5個入(108円)
・森永製菓 しあわせを呼ぶ青いハイチュウ ソーダ味(248円)

中でも特に印象的だったものをピックアップしてご紹介します。

しあわせを呼ぶ青いいちごミルク

  • しあわせを呼ぶ青いいちごミルク(258円)

いちごミルクって薄ピンク色の飲み物だよね……? と、購入前に思わず二度見してしまった「しあわせを呼ぶ青いいちごミルク」(258円)。一見、いちごミルクの要素が見られないので、どんな味わいなのか気になります。

  • たっぷりコップ1杯分

コップに注いでみると、並々と1杯分。カップの中にはいちごの果肉がたくさん入っていて、味わいはしっかりと甘さのあるいちごミルクでした!

爽やかなブルーのビジュアルとのギャップが大きく、話題になること間違いなしの1品です。

手が止まらなくなる塩気のある青いお菓子

  • カルビー 青いじゃがりこ シーフード味(210円)、しあわせを呼ぶ青いベビースターラーメン うましお味(160円)

しょっぱいおやつシリーズにもご注目!

2024年にローソン店舗限定商品として初登場「カルビー 青いじゃがりこ シーフード味」(210円)は、驚きの見た目と魚介のうま味を詰め込んだ味わいがSNSを中心に話題になりました。人気を博したことから、昨年に続いて待望の再販となったのだとか!

「しあわせを呼ぶ青いベビースターラーメン うましお味」(160円)は、麺の色と共に、いつも赤色の「ホシオくん」の衣装がブルーに。今だけの特別仕様です。

  • ちょうど良い塩気で手が止まらない

    ちょうど良い塩気で手が止まらない

やや緑がかったブルーの見た目はインパクト大! どちらもちょうど良い塩加減で、ついつい手が伸びてしまうおいしさです。じゃがりこは、定番のラインナップよりも塩気がやや塩強く感じられ、魚介類のエキスが染み込んでいるようでした。

ミルキーやノアールもブルーに変化!

  • 甘いお菓子が大集結

最後に、「しあわせを呼ぶ青いノアール リッチミルククリーム」(194円)、「チロルチョコ しあわせを呼ぶ青いラムネもち袋 5個入」(108円)、「森永製菓 しあわせを呼ぶ青いハイチュウ ソーダ味」(248円)、「不二家 ミルキー しあわせを呼ぶ青いコーラ味」(194円)などの甘いおやつもご紹介します。

どれも、普段見慣れているものと違って鮮やかなブルーが印象的!

  • 中まで真っ青のハイチュウ

    中まで真っ青のハイチュウ

  • 中の包装まで青!

ハイチュウは中まで真っ青、ノアールは中の包装までブルーでした! ハイチュウやチロルチョコは、爽やかな見た目の通りラムネ味に仕立てられていますが、ノアールは通常品と同じくクリーム味、ミルキーにいたっては、コーラ味になっているのだそう。

ミルキーは、ひと口食べるとコーラの香りが口いっぱいに広がり、やわらかで甘いミルキーの余韻が残る不思議な感覚でした。コーラ味なのに甘いミルキー!? といった印象で、一見ソーダ味にも思える見た目とのギャップも楽しめます。

  • 期間限定! ブルーの食べ物が大集合

見慣れたお菓子や飲み物が、“ブルー”に大変身。最初は「どんな味なの?」と少し構えてしまうものの、実際に食べてみると、どれも親しみのある安心のおいしさでした。

視覚と味覚のギャップを楽しめるのはもちろん、写真に撮りたくなるインパクトも抜群。話題性もあり、家族や友人との会話が弾みそうです。

創業50周年を彩る、今だけの特別なブルー。店頭でずらりと並ぶ様子は圧巻です! 期間限定の“しあわせを呼ぶ青い”体験、あなたも味わってみては?